W poprzednim odcinku (3352) poszukiwania mieszkania wywołały konflikt między Agatą a Ignacym, ponieważ Pyrka odrzucała kolejne oferty. Natalia wsparła Dominikę obietnicą apelacji w sprawie Soni. U Zwoleńskiej doszło do spięcia, gdy Rawiczowa naraziła się synowej, pokazując chorej Lei nagranie z Cezarym. Tymczasem Jerzy spotkał na brydżu odmienioną Wandę, a jej nagły powrót do aktywnego życia zaskoczył syna, Tomasza.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3353
W hotelu Stańskiego przygotowania do urodzin córki milionera prowadzą do sporu z Justinem, w wyniku którego Bruno zataja przed inwestorami część zysków z wydarzenia. Tymczasem Wanda ostatecznie kończy okres żałoby, a Wiracka decyduje się na szczerą rozmowę z unikającym jej Tomaszem. Równolegle Ignacy uświadamia sobie, że Agata zwleka z wyprowadzką ze względu na rodzinną atmosferę tworzoną przez Lucynę - domowy spokój przerywa jednak niespodziewane wezwanie Zwierzchowskiej na policję w związku z dawną napaścią na Wilka.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3352. odcinek zostanie wyemitowany w wtorek, 7 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)