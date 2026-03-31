Barwy szczęścia, odcinek 3353: Lucyna w centrum policyjnego dochodzenia! Co ukrywa?

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-31 11:01

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Nowy odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3353, którego emisja zaplanowana jest na 7 kwietnia w TVP2.

Portret aktorki Grażyny Zielińskiej jako Lucyny z serialu „Barwy szczęścia”. Kobieta z siwymi, upiętymi włosami, ubrana w szary sweter, patrzy w prawo, w tle rozmazana kuchnia z czajnikiem. Więcej o losach Lucyny na Super Seriale.

Autor: Artrama/ Materiały prasowe Portret aktorki Grażyny Zielińskiej jako Lucyny z serialu „Barwy szczęścia". Kobieta z siwymi, upiętymi włosami, ubrana w szary sweter, patrzy w prawo, w tle rozmazana kuchnia z czajnikiem.

W poprzednim odcinku (3352) poszukiwania mieszkania wywołały konflikt między Agatą a Ignacym, ponieważ Pyrka odrzucała kolejne oferty. Natalia wsparła Dominikę obietnicą apelacji w sprawie Soni. U Zwoleńskiej doszło do spięcia, gdy Rawiczowa naraziła się synowej, pokazując chorej Lei nagranie z Cezarym. Tymczasem Jerzy spotkał na brydżu odmienioną Wandę, a jej nagły powrót do aktywnego życia zaskoczył syna, Tomasza.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3353

W hotelu Stańskiego przygotowania do urodzin córki milionera prowadzą do sporu z Justinem, w wyniku którego Bruno zataja przed inwestorami część zysków z wydarzenia. Tymczasem Wanda ostatecznie kończy okres żałoby, a Wiracka decyduje się na szczerą rozmowę z unikającym jej Tomaszem. Równolegle Ignacy uświadamia sobie, że Agata zwleka z wyprowadzką ze względu na rodzinną atmosferę tworzoną przez Lucynę - domowy spokój przerywa jednak niespodziewane wezwanie Zwierzchowskiej na policję w związku z dawną napaścią na Wilka.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3352. odcinek zostanie wyemitowany w wtorek, 7 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
