Barwy szczęścia, odcinek 3352: Rodzinny dramat Zwoleńskich! Jedno nagranie niszczy spokój domu

W poprzednim odcinku "Barw szczęścia" (3351) Jerzy przypadkowo spotkał Wandę w bistro, gdzie nowa przyjaciółka namówiła go na „słodki grzech”. Obserwująca szybki powrót Kępskiej do formy Krystyna zaczęła podejrzewać, że seniorce znudziło się wdowieństwo. Na sali sądowej ważyły się losy Soni. Dominik złożył zeznania o jej toksycznym związku ze Stefaniakiem, a Natalia przedstawiła kluczowy dowód w postaci wstrząsającego nagrania z ukrytej kamery. Hubert wdał się w ostry konflikt z Danielem, wytykając mu lata całkowitego ignorowania potrzeb Asi i Emila, po czym sam podjął trudną, szczerą rozmowę z chłopcem.

Barwy szczęścia. Uzależniona Renata zaatakuje Kodura!

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3352

Poszukiwania mieszkania wywołują konflikt między Agatą a Ignacym, gdyż Pyrka odrzuca kolejne oferty. Natalia wspiera Dominikę obietnicą apelacji w sprawie Soni. Z kolei u Zwoleńskiej dochodzi do spięcia - Rawiczowa naraża się synowej, pokazując chorej Lei nagranie z Cezarym. Tymczasem Jerzy spotyka na brydżu odmienioną Wandę, której nagłym powrotem do aktywnego życia jest głęboko zaskoczony jej syn, Tomasz.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3352. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)