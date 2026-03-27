Barwy szczęścia, odcinek 3351: Dominika zdradza mroczną prawdę o Stefaniaku, a Natalia ujawnia szokujące nagranie

W poprzednim odcinku „Barw szczęścia” (3350) wiadomość o rozstaniu Grażyny i Patryka wzbudziła zainteresowanie Tomasza, który zaczął wypytywać Justina o szczegóły. Zaniepokojona zachowaniem Emila Gabi zdecydowała się na rozmowę z Asią. Zdesperowana Rawiczowa walczyła o zgodę na widzenie z synem i ostatecznie poprosiła Natalię, by odwiedziła Cezarego. Tymczasem Małgorzata uświadomiła córce, jak bardzo mała Lea tęskni za ojcem. Jednocześnie Zwoleńska oficjalnie przejęła sprawę Soni i rozpoczęła przygotowania do zbliżającej się rozprawy.

Barwy szczęścia. Przerażające odkrycie Dominiki. Oliwka odejdzie od Tomka

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3351

Jerzy przypadkowo spotyka Wandę w bistro, gdzie nowa przyjaciółka namawia go na "słodki grzech". Obserwująca szybki powrót Kępskiej do formy Krystyna zaczyna podejrzewać, że seniorce wyraźnie znudziło się wdowieństwo. Natomiast na sali sądowej ważą się losy Soni - Dominika składa zeznania o jej toksycznym związku ze Stefaniakiem, a Natalia prezentuje kluczowy dowód w postaci wstrząsającego nagrania z ukrytej kamery. Z kolei Hubert wchodzi w ostry konflikt z Danielem, wytykając mu lata całkowitego ignorowania potrzeb Asi i Emila, po czym sam decyduje się na trudną, szczerą rozmowę z chłopcem.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3351. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 3 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)