Barwy szczęścia, odcinek 3350: Szokująca decyzja Rawiczowej. Nie spotka się z synem w więzieniu

W poprzednim odcinku „Barw szczęścia” (3349) W poprzednim odcinku pogarszający się stan Krystyny skłonił Jaworskiego do zorganizowania terapeutycznego wieczoru brydżowego, podczas którego Jerzy wyraźnie zbliżył się do Wandy. Patryk, szukając pocieszenia po rozstaniu z Grażyną, znalazł wsparcie u Justina i Oli. Powrót Oliwki do Tomasza nie zdołał rozładować napięcia w ich relacji, które dodatkowo spotęgował niespodziewany telefon od Wirackiej. Tymczasem Szczepan zabrał Gabi na randkę na strzelnicę, gdzie nauczycielka przypadkiem natknęła się na Emila i Daniela.

Barwy szczęścia. Przerażające odkrycie Dominiki. Oliwka odejdzie od Tomka

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3350

Wiadomość o rozstaniu Grażyny i Patryka budzi wyraźne zainteresowanie Tomasza, który zaczyna wypytywać Justina o szczegóły. Natomiast zaniepokojona zachowaniem Emila Gabi decyduje się na rozmowę z Asią. Z kolei zdesperowana Rawiczowa walczy o zgodę na widzenie z synem i ostatecznie błaga Natalię, by odwiedziła Cezarego w jej zastępstwie. Tymczasem Małgorzata uświadamia córce ogromną tęsknotę małej Lei za ojcem, jednocześnie Zwoleńska oficjalnie przejmuje sprawę Soni, przygotowując ją do zbliżającej się rozprawy.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3350. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 2 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)