Barwy szczęścia, odcinek 3347: Hubert uzna Lucynę za swoją babcię! Przekona się do obcej emerytki, która kupiła jego dom - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3347 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Dobroduszna, troskliwa Lucyna w 3347 odcinku "Barw szczęścia" stanie się ważną częścią rodziny Pyrków! Choć początkowo Hubert traktował seniorkę jak intruza, obcą kobietę, która wykupiła jedną piątą udziałów w jego domu od Iwony (Izabela Zwierzyńska), to nadejdzie chwila, że spojrzy na nią inaczej. Dostrzeże to, że Lucynka ma dobre zamiary, że jako samotna emerytka po prostu chciała mieć kogoś bliskiego. Kupiła udziały od Iwony po atrakcyjnej cenie, nie tylko dlatego, że ta oferta spadła jej z nieba, ale także dlatego, że chciała mieć rodzinę.

Tak Lucyna podbije serca Huberta, Asi i Emila w 3347 odcinku "Barw szczęścia"

Niechęć Huberta do Lucyny zniknie bezpowrotnie w 3347 odcinku "Barw szczęścia" podczas rodzinnej kolacji. Nowa współlokatorka Pyrków zasiądzie z nimi przy stole w kuchni, przygotuje pyszny posiłek dla Emila (Artem Malashchuk) i tym samym udowodni Asi (Anna Gzyra), że pragnie się o nich troszczyć, zadbać jak o najbliższe osoby. Bo oprócz nich nie ma przecież nikogo na świecie.

W pewnym momencie Huberta wzruszy to, jak szybko Lucynka w 3347 odcinku "Barw szczęścia" znajdzie drogę do serca jego żony i przybranego syna. Wyzna seniorce, że obawiał się mieszkania z obcą osobą, ale dzięki niej czuje się jak za dawnych lat, kiedy miał obok siebie nieżyjące już matkę Marię (Izabela Kuna) i babcię Teresę (śp. Teresa Lothe).

Barwy szczęścia. Hubert przekona się do Lucyny. Uzna ją za babcię

- Powiem szczerze, że trochę się obawiałem tej sytuacji, bo jednak ktoś obcy w domu! Ale muszę przyznać, że teraz to się czuję jak kiedyś, kiedy była tutaj mama i babcia - Hubert uzna Lucynkę za członka rodziny.

- Piękny komplement Hubert... - odpowie wyraźnie wzruszona Lucyna, ocierając z policzka łzę.