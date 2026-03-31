Barwy szczęścia, odcinek 3353: Napaść na Wilka ma swój ciąg dalszy, a Lucyna trafia na celownik policji

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" dostarczył widzom całej gamy emocji, skupiając się na międzyludzkich relacjach. Poszukiwania nowego mieszkania stały się dla Agaty i Ignacego prawdziwym testem dla związku, gdyż Pyrka odrzucała każdą ofertę, doprowadzając partnera do irytacji. W tym samym czasie Natalia wspierała załamaną Dominikę, zapowiadając apelację w sprawie Soni, a u Rawiczów pojawiły się napięcia, gdy Zwoleńska zobaczyła, jak teściowa pokazuje małej Lei nagranie z Cezarym. Na szczęście nie zabrakło też pozytywnych chwil, bo Jerzy ponownie spotkał Wandę przy brydżowym stoliku, a Tomasz z radością odkrył, że jego matka znów rozkwita. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnym epizodzie?
"Barwy szczęścia" odc. 3353 - streszczenie
W hotelu Stańskiego rozpoczynają się przygotowania do hucznej imprezy urodzinowej córki milionera Bolesławskiego, co nie podoba się Justinowi. Jego rozmowa z Brunem i Karoliną na ten temat kończy się konfliktem, a Stański dodatkowo decyduje się ukryć część zysków przed nim i resztą inwestorów. Tymczasem Wanda symbolicznie kończy okres żałoby, oddając rzeczy po zmarłym mężu i decydując się na metamorfozę z pomocą Grażyny. Równolegle Wiracka zauważa, że Tomasz wyraźnie jej unika, dlatego postanawia zainicjować z nim szczerą rozmowę. Ignacy dostrzega, że Agacie jest coraz trudniej podjąć decyzję o wyjeździe, odkąd Lucyna przywróciła w ich domu rodzinną atmosferę. Na domiar złego Zwierzchowska otrzymuje wezwanie na policję w związku z napaścią na Wilka.
"Barwy szczęścia" odc. 3353 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów nie będą musieli długo czekać. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością dostarczy wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. Aby nie przegapić żadnego ważnego momentu z życia mieszkańców ulicy Zacisznej, warto zapisać sobie szczegóły emisji. Premierowy odcinek serialu "Barwy szczęścia" o numerze 3353 zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to serial, który od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków, śledzących losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja niezmiennie od 2007 roku dostarcza widzom wzruszeń i emocji, poruszając uniwersalne tematy miłości, przyjaźni i rodzinnych perypetii. Bohaterowie zmagają się z codziennymi problemami, dzięki czemu łatwo się z nimi utożsamić i kibicować im w życiowych zmaganiach. Za sukcesem serialu stoi nie tylko wciągająca fabuła, ale również znakomita obsada. W serialu występują m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)