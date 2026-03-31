Barwy szczęścia, odcinek 3353: Napaść na Wilka ma swój ciąg dalszy, a Lucyna trafia na celownik policji

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" dostarczył widzom całej gamy emocji, skupiając się na międzyludzkich relacjach. Poszukiwania nowego mieszkania stały się dla Agaty i Ignacego prawdziwym testem dla związku, gdyż Pyrka odrzucała każdą ofertę, doprowadzając partnera do irytacji. W tym samym czasie Natalia wspierała załamaną Dominikę, zapowiadając apelację w sprawie Soni, a u Rawiczów pojawiły się napięcia, gdy Zwoleńska zobaczyła, jak teściowa pokazuje małej Lei nagranie z Cezarym. Na szczęście nie zabrakło też pozytywnych chwil, bo Jerzy ponownie spotkał Wandę przy brydżowym stoliku, a Tomasz z radością odkrył, że jego matka znów rozkwita. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnym epizodzie?

"Barwy szczęścia" odc. 3353 - streszczenie

W hotelu Stańskiego rozpoczynają się przygotowania do hucznej imprezy urodzinowej córki milionera Bolesławskiego, co nie podoba się Justinowi. Jego rozmowa z Brunem i Karoliną na ten temat kończy się konfliktem, a Stański dodatkowo decyduje się ukryć część zysków przed nim i resztą inwestorów. Tymczasem Wanda symbolicznie kończy okres żałoby, oddając rzeczy po zmarłym mężu i decydując się na metamorfozę z pomocą Grażyny. Równolegle Wiracka zauważa, że Tomasz wyraźnie jej unika, dlatego postanawia zainicjować z nim szczerą rozmowę. Ignacy dostrzega, że Agacie jest coraz trudniej podjąć decyzję o wyjeździe, odkąd Lucyna przywróciła w ich domu rodzinną atmosferę. Na domiar złego Zwierzchowska otrzymuje wezwanie na policję w związku z napaścią na Wilka.

"Barwy szczęścia" odc. 3353 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów nie będą musieli długo czekać. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością dostarczy wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. Aby nie przegapić żadnego ważnego momentu z życia mieszkańców ulicy Zacisznej, warto zapisać sobie szczegóły emisji. Premierowy odcinek serialu "Barwy szczęścia" o numerze 3353 zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków, śledzących losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja niezmiennie od 2007 roku dostarcza widzom wzruszeń i emocji, poruszając uniwersalne tematy miłości, przyjaźni i rodzinnych perypetii. Bohaterowie zmagają się z codziennymi problemami, dzięki czemu łatwo się z nimi utożsamić i kibicować im w życiowych zmaganiach. Za sukcesem serialu stoi nie tylko wciągająca fabuła, ale również znakomita obsada. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)

