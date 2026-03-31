M jak miłość, odcinek 1923: Zdesperowany Marcin po bójce trafia do aresztu, a Martyna postanawia wykorzystać jego kryzys

Emocje wokół bohaterów "M jak miłość" znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki dramatów. Zuza i Matylda nie potrafiły zrozumieć, dlaczego Majka wciąż pozostawała w związku z niewiernym Tomaszem. Tymczasem Kubicki znalazł się pod presją ojca ciężarnej Justyny, który w zamian za ślub zaoferował mu przejęcie rodzinnej firmy. Z kolei w życiu Mateusza pojawiła się nowa osoba – Bogna, siostra chłopaka, którego uratował, nie ukrywała, że młody Mostowiak wpadł jej w oko. Jednak najwięcej napięcia przyniósł wątek Magdy, która po ucieczce od męża musiała zmierzyć się z jego groźbami skierowanymi w stronę jej i Budzyńskiego. Co przyniesie kolejny tydzień w Grabinie i Warszawie?

"M jak miłość" odc. 1923 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku relacje Kamy i Marcina wciąż będą napięte. Mimo kłótni z mężem, Kama pojawi się w Warszawie, by skupić się na zaliczeniu ważnego egzaminu końcowego, a w tym trudnym czasie może liczyć na wsparcie Izy i Anety. Niestety, próba załagodzenia konfliktu przez Aleksandrę przyniesie odwrotny skutek, tylko pogarszając sytuację. Zrozpaczony Marcin wpadnie w spiralę autodestrukcji, szukając pocieszenia w alkoholu, co doprowadzi go do bójki i aresztowania. Chociaż Jakub wyciągnie go z opresji i spróbuje przemówić mu do rozsądku, Chodakowski pozostanie nieugięty w kwestii rezygnacji z niebezpiecznej pracy detektywa, ignorując nawet obawy własnego syna, Szymka. Tymczasem Martyna, za namową Agaty, postanowi wykorzystać kryzys w małżeństwie Chodakowskich i odzyskać Marcina, składając mu wieczorną wizytę. Równolegle, Aneta po raz kolejny wesprze Wójcika, który zdobędzie się na szczere wyznanie dotyczące utraty żony, a Olek popadnie w zatarg ze swoim nowym przełożonym, Sowińskim.

"M jak miłość" odc. 1923 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują rozwiązania napiętych wątków w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy Kamy i Marcina z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Warto więc zanotować w kalendarzu datę premiery, by nie przegapić kolejnych zwrotów akcji. Premierowy odcinek 1923 "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów. Saga rodu Mostowiaków i ich przyjaciół wciąż dostarcza niezapomnianych emocji, splatając codzienne problemy z dramatycznymi zwrotami akcji. To serial, przy którym dorastały pokolenia, a jego bohaterowie stali się dla wielu niemal jak członkowie rodziny. Nic dziwnego, że każda kolejna intryga i miłosny dylemat są tak gorąco komentowane przez wiernych fanów produkcji. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)

