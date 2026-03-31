M jak miłość, odcinek 1923: Zdesperowany Marcin po bójce trafia do aresztu, a Martyna postanawia wykorzystać jego kryzys

Emocje wokół bohaterów "M jak miłość" znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki dramatów. Zuza i Matylda nie potrafiły zrozumieć, dlaczego Majka wciąż pozostawała w związku z niewiernym Tomaszem. Tymczasem Kubicki znalazł się pod presją ojca ciężarnej Justyny, który w zamian za ślub zaoferował mu przejęcie rodzinnej firmy. Z kolei w życiu Mateusza pojawiła się nowa osoba – Bogna, siostra chłopaka, którego uratował, nie ukrywała, że młody Mostowiak wpadł jej w oko. Jednak najwięcej napięcia przyniósł wątek Magdy, która po ucieczce od męża musiała zmierzyć się z jego groźbami skierowanymi w stronę jej i Budzyńskiego. Co przyniesie kolejny tydzień w Grabinie i Warszawie?
"M jak miłość" odc. 1923 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku relacje Kamy i Marcina wciąż będą napięte. Mimo kłótni z mężem, Kama pojawi się w Warszawie, by skupić się na zaliczeniu ważnego egzaminu końcowego, a w tym trudnym czasie może liczyć na wsparcie Izy i Anety. Niestety, próba załagodzenia konfliktu przez Aleksandrę przyniesie odwrotny skutek, tylko pogarszając sytuację. Zrozpaczony Marcin wpadnie w spiralę autodestrukcji, szukając pocieszenia w alkoholu, co doprowadzi go do bójki i aresztowania. Chociaż Jakub wyciągnie go z opresji i spróbuje przemówić mu do rozsądku, Chodakowski pozostanie nieugięty w kwestii rezygnacji z niebezpiecznej pracy detektywa, ignorując nawet obawy własnego syna, Szymka. Tymczasem Martyna, za namową Agaty, postanowi wykorzystać kryzys w małżeństwie Chodakowskich i odzyskać Marcina, składając mu wieczorną wizytę. Równolegle, Aneta po raz kolejny wesprze Wójcika, który zdobędzie się na szczere wyznanie dotyczące utraty żony, a Olek popadnie w zatarg ze swoim nowym przełożonym, Sowińskim.
"M jak miłość" odc. 1923 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z niecierpliwością wyczekują rozwiązania napiętych wątków w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy Kamy i Marcina z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Warto więc zanotować w kalendarzu datę premiery, by nie przegapić kolejnych zwrotów akcji. Premierowy odcinek 1923 "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów. Saga rodu Mostowiaków i ich przyjaciół wciąż dostarcza niezapomnianych emocji, splatając codzienne problemy z dramatycznymi zwrotami akcji. To serial, przy którym dorastały pokolenia, a jego bohaterowie stali się dla wielu niemal jak członkowie rodziny. Nic dziwnego, że każda kolejna intryga i miłosny dylemat są tak gorąco komentowane przez wiernych fanów produkcji. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)