Barwy szczęścia, odcinek 3341: Tak Darek dowie się, że Karol nie żyje. Hubert przekaże mu straszne wieści o śmierci Karola - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-03-15 14:20

Śmierć Karola Czubaka w 3341 odcinku serialu "Barwy szczęścia" oznacza, że z obsady odchodzi Jan Wieczorkowski. Nie jest już tajemnicą, jak zginie Karol. W najbliższy piątek lekarz zostanie w szpitalu brutalnie zaatakowany przez pacjenta (Krzysztof Broda-Żurawski), który uzależnił się od leków. Kiedy w 3341 odcinku "Barw szczęścia" Karol spróbuje lekomana uspokoić, ten dźgnie go nożem. Ciężko ranny Karol umrze po operacji. Jak Darek (Andrzej Niemyt) dowie się, że jego partner nie żyje? To Hubert (Marek Molak) przekaże Janickiemu straszne wieści o śmierci Karola. Poznaj szczegóły.

"Barwy szczęścia" odcinek 3341 - piątek, 20.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Jan Wieczorkowski po zaledwie półtora roku odchodzi z "Barw szczęścia", a jego bohatera czeka śmierć w tragicznych okolicznościach. Lekarz-ortopeda, prywatnie partner Darka Janickiego i biologiczny ojciec Grzesia (Noah Culbreth) nie przeżyje brutalnej napaści na dyżurze, kiedy jeden z jego pacjentów, uzależniony od opioidów Biernat chwyci za nóż i zaatakuje Czubaka.

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrają się w piątkowym 3341 odcinku "Barw szczęścia", w dniu pierwszej rocznicy Karola i Darka. O poranku, przed wyjściem na dyżur do szpitala Czubak podaruje Janickiemu prezent, przypominając mu, że minął już rok, od kiedy zaczęli się spotykać. Darek, który zapomni o rocznicy, zaprosi partnera na romantyczną kolację i w wieczorem będzie długo czekał na jego powrót ze szpitala. Nieświadomy tego, że to były ich ostatnie chwile razem. 

Brutalny napad pacjenta - nożownika na Karola w 3341 odcinku "Barw szczęścia"

Napad pacjenta na Karola w 3341 odcinku "Barw szczęścia" rozegra się, kiedy w szpitalu będzie mnóstwo ludzi. Czubak spróbuje mężczyznę uspokoić, ten nagle jednak nagle wyciągnie nóż.

- Wiem, że nie chce pan nikogo skrzywdzić... To narkotykowy głód popycha pana do nieracjonalnych zachowań…

- Przez ciebie, łajdaku!!! - po tych słowach pacjent poważnie zrani Karola, dźgnie go w brzuch. 

Rannemu, wykrwawiającemu się Karolowi w 3341 odcinku "Barw szczęścia" ruszy na ratunek Hubert. Dyspozytor medyczny od razu wezwie zespół interwencyjny!

- Rana kłuta okolicy lewej nerki, z masywnym krwotokiem! 

Dramatyczny finał operacji rannego Karola w 3341 odcinku "Barw szczęścia"

Operacja Karola potrwa wiele godzin, niestety Czubak przegra walkę o życie. Zaraz po zabiegu operujący go chirurg przekaże Hubertowi, że stan rannego jest krytyczny. 

- Jest we wstrząsie. Resekowaliśmy nerkę, ale podczas zabiegu doszło do zatrzymania krążenia. Teraz jest podłączony i na szczęście szybko zareagował.

- Jakie są rokowania?

- Bardzo niepewne... Tu jest jego telefon. On cały czas dzwoni... - lekarz przekaże Hubertowi telefon Karola w chwili, gdy znów będzie dzwonił do niego Darek. A potem dotrze do niego informacja, że Karol nie żyje. 

Tak Darek dowie się o śmierci Karola w 3341 odcinku "Barw szczęścia"

Wstrząśnięty Hubert w 3341 odcinku "Barw szczęścia" od razu pojedzie do Darka, żeby osobiście przekazać mu najgorszą wiadomość o śmierci Karola i dramatycznych wydarzeniach w szpitalu. Słysząc dzwonek do drzwi, Janicki od razu pomyśli, że do spóźniony partner wrócił do domu. 

- Sorry, myślałem, że to Karol. Wejdź...

- Ja właśnie w jego sprawie... - zacznie Hubert, nie wiedząc, w jaki sposób przekazać Darkowi tak straszną wiadomość.

- Tak, co się stało?

- W szpitalu doszło do wypadku, właściwie do napaści no i Karol ucierpiał...

- Co z nim?

- Bardzo mi przykro, ale Karol nie żyje... 

Po tych słowach Huberta w 3341 odcinku "Barw szczęścia" serce Darka rozpadnie się na kawałki. W dniu rocznicy związku na zawsze straci Karola...

Barwy szczęścia, odcinek 3341: Tak Darek dowie się, że Karol nie żyje. Hubert przekaże mu straszne wieści o śmierci Karola - ZDJĘCIA
