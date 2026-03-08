Barwy szczęścia, odcinek 3334: Dorocie zrobi się żal niewiernego i zakłamanego Radomira! Uratuje go i do niego wróci? 

"Barwy szczęścia" odcinek 3334 - środa, 11.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3334 odcinku "Barw szczęścia" Dorota wpadnie na ulicy na Radomira i jego żonę, między którymi atmosfera będzie dość napięta. I to nawet mimo tego, że Branicka jeszcze nie będzie wiedziała o kolejnej zdradzie swojego niewiernego i zakłamanego męża. I z tego względu Kujawiak postanowi mu nie dokładać, bo już wtedy zrobi mu się żal kochanka, nad którym publicznie będzie pastwić się własna ukochana

W 3334 odcinku "Barw szczęścia" Kujawiak nie powie Branickiej, że spała z jej mężem, mimo iż będzie mieć ku temu doskonałą okazję. Polonistka przemilczy sprawę, ale jak podaje swiatseriali.interia.pl w obecności swoich koleżanek - Gabrysi (Marta Juras) i Beaty (Anita Jancia-Prokopowicz) już nie będzie taka powściągliwa, gdy dowiedzą się one o ich spotkaniu.

- Powiedziałaś jej o was? - zainteresuje się Gabrysia.

- Zrobiło mi się go żal... Ona się nad nim zwyczajnie pastwiła, on potulnie to znosił - wyzna im Dorota.

Dorota ocali niewiernemu i zakłamanemu Radomirowi skórę w 3334 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3334 odcinku "Barw szczęścia" koleżanki Doroty podzielą się na dwa obozy. A to dlatego, że Beata uzna, ze zakłamany i niewierny Radomir nie zasługuje na żadne współczuje i wybaczenie w zupełnym przeciwieństwie do Gabrysi, która będzie zdania, że każdy zasługuje na drugą szansę. Tak samo jak przecież ona dała ją Szczepanowi (Robert Gulaczyk). I właśnie Kujawiak będzie dokładnie tego samego zdania!

- A moim zdaniem Dorota ma prawo mu wybaczyć - uzna Niedzielska.

- Co jeśli on ciągle ma w domu takie awantury? - zmartwi się Kujawiak, ale po chwili milczenia doda, że jego temat jest już dla niej zamknięty. Choć to nie do końca będzie prawda!

Jeszcze w 3334 odcinku "Barw szczęścia" Branicki skontaktuje się z Kujawiak, aby podziękować jej za to, że nie wydała go przed żoną. Dorota od razu domyśli się, że Radomir zrobił to po prostu ze strachu, ale kochanek od razu zaprzeczy i wyjaśni, że chciał być po prostu uprzejmy. I w związku z tym to polonistka będzie mieć teraz do niego prośbę.

- Chciałem ci podziękować. Za to, że wczoraj nie powiedziałaś mojej żonie... - zacznie Radomir, ale Dorota nie pozwoli mu dokończyć zdania - No popatrz. A wiesz, że miałam na to ochotę? Ty się boisz...

- Bądź więc tak uprzejmy i się odczep - rzuci na koniec Kujawiak, po czym się rozłączy.

Kujawiak i Branicki wrócą do siebie w "Barwach szczęścia"?

Ale Radomir w 3334 odcinku "Barw szczęścia" tak łatwo nie odpuści. Tym bardziej, że w tej sytuacji będzie chciał wiedzieć, co dalej z treningami, na które chodzili wcześniej razem. Ale i w tej sprawie Branicki kompletnie namiesza!

- Chciałem ustalić, co z treningami - napisze do niej Branicki, po czym ponownie do niej zadzwoni.

- Przestałam chodzić na treningi, bo nie chciałam na ciebie wpadać - wyjaśni mu kochanka.

- Możesz śmiało chodzić. To ja zmienię klub - zadecyduje dziennikarz.

W tej sytuacji w 3334 odcinku "Barw szczęścia" Dorota zdecyduje się pójść na trening. Tyle tylko, że przed klubem jednak znów natknie się na Radomira...

- Przepraszam, zrozumiałem, że rezygnujesz z zajęć - zacznie Radomir.

- To ty mówiłeś, że poszukasz innego klubu... Zmarnowałeś mój czas - zdenerwuje się Dorota.

- Zmienię klub, jak dokończę karnet. Do tego czasu mam zamiar tu przychodzić - wyjaśni Branicki, przy czym zaproponuje, aby ustalili wspólny grafik tak, aby na siebie nie wpadali.

- Rób, co chcesz. Tylko trzymaj się ode mnie z daleka... Nie dzwoń... I w ogóle się do mnie nie odzywaj - odwzajemni mu się Kujawiak.

Tyle tylko, że tak naprawdę w 3334 odcinku "Barw szczęścia" nauczycielka wcale nie będzie tego chciała, bo dziennikarz wcale nie pozostanie jej taki obojętny, nawet mimo tego, co się stało! Czy zatem teraz to ona "przypadkiem" zjawi się na jego treningu? Czy zdecyduje się dać mu jeszcze jedną szansę i czy Radomir z niej skorzysta? Przekonamy się już niebawem!

