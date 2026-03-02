Barwy szczęścia, odcinek 3327: Rozpaczliwy telefon Józefiny do Cezarego! To będzie już koniec - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3327 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3327 odcinku "Barw szczęścia" Natalia wreszcie powie Józefinie, że wystąpiła o rozwód z Cezarym. Tym bardziej, że Rawiczowa wciąż będzie mieć nadzieję, że małżonkowie do siebie wrócą i z tego względu znów zacznie zachęcać synową do walki o jej syna. Ale Zwoleńska nie będzie mieć już na to ani siły, ani ochoty, w co jej zszokowana teściowa aż nie będzie mogła uwierzyć!

Do tego stopnia, że w 3327 odcinku "Barw szczęścia" postanowi natychmiast ratować ich związek. Zdradzamy, że tuż po rozmowie z Natalią, Józefina wybierze numer do syna i zacznie namawiać go na niezwłoczny powrót do domu, czego świadkiem stanie się i Zwoleńska. Tyle tylko, że znów mocno się rozczaruje, gdy Rawicz nie posłucha i matki.

- Cezary, błagam cię, wracaj do domu, póki go jeszcze masz. Jeżeli nie wrócisz, popełnisz największy błąd w swoim życiu. Czy ty rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Ale Cezary nie ma ważniejszych spraw od rodziny, rozumiesz? Cezary, posłuchaj... - spróbuje przemówić mu do rozsądku Józefina, ale w tym momencie jej syn się rozłączy - Halo? Halo?

Józefinie nie uda się wpłynąć na syna w 3327 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale mimo tego w 3327 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa nie będzie miała zamiaru odpuszczać, co jasno zapowie swojej synowej. Jednak Zwoleńska uświadomi jej, że nie ma to najmniejszego sensu, co i Józefina w końcu zrozumie.

- Mówiłam już jest za późno - powie jej Natalia.

- Nie. Poczekam. Odczekam. Będzie miał więcej czasu na rozmowę i ściągnę go tu - postawi sobie za cel zdeterminowana Rawiczowa.

- Jak? Siłą? - spyta retorycznie Zwoleńska.

I wówczas w 3327 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zacznie mieć straszliwe wyrzuty sumienia. Ale Natalia szybko wyprowadzi ją z błędu, gdyż nie będzie w tym jej winy, a Cezarego!

- To wszystko moja wina jest. Przez tego bandytę, z którym byłam blisko. Jaka ja jestem głupia - załamie się seniorka.

- Mamo, to nie jest twoja wina - spróbuje uświadomić ją synowa.

- Moja - Rawiczowa nie odpuści.

- Cezary jest dorosły i może podejmować własne decyzje - uzna Zwoleńska.

To będzie już koniec Natalii i Cezarego w 3327 odcinku "Barw szczęścia"!

W tej chwili w 3327 odcinku "Barw szczęścia" Józefina postanowi chwycić się już ostatniej deski ratunku i spróbuje wpłynąć na uczucia Natalii. Ale niestety tym już nic nie wskóra...

- Natalia, a jestem przekonana, że ty go kochasz nadal. Tylko to, ten rozwód to jest taki krzyk rozpaczy - spróbuje podejść ją Józefina.

- Nie! To jest koniec! - zapowie jej stanowczo Natalia.

- Nie, Natalia proszę cię, walcz. Walcz, tak jak kiedyś walczyłaś - poprosi ją teściowa.

- Walczę, ale tym razem o siebie. Przepraszam, ale muszę już iść - synowa postawi sprawę jasno.

Oczywiście, w 3327 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa jeszcze spróbuje ją zatrzymać. Jednak także z marnym skutkiem - Natalia... - krzyknie za nią, ale już bez odpowiedzi...

