Barwy szczęścia, odcinek 3310: Ewa terapeutką Romea! Po śmierci matki wróci do Polski, bo tylko ona będzie mogła mu pomóc - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3310 - czwartek, 5.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3310 odcinku "Barw szczęścia" Romeo wróci do rzeczywistości po śmierci swojej matki. Borys sprowadzi chłopaka nie tylko z powrotem do Polski, ale także i domu Grzelaków, skąd Bianchi od razu uda się także i do szkoły. Tym bardziej, że tam będzie czekała na niego Ewa, gdy Elżbieta (Marzena Trybała) nie zgodzi się, aby Bianchi zamieszkał pod jednym dachem z jej wnuczką.

Tyle tylko, że w 3310 odcinku "Barw szczęścia" to wcale nie będzie łatwy powrót dla Romea. I nic dziwnego, gdyż w końcu straci najważniejszą osobę w swoim życiu. I choć nielegalnie i bez wymaganych papierów przywiezie ze sobą jej prochy do Polski, to one wcale nie pomogą mu uporać się z żałobą. A wręcz przeciwnie...

Romeo będzie pewien, że tylko Ewa go zrozumie w 3310 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3310 odcinku "Barw szczęścia" Bianchi zwierzy się Walawskiej ze swoich rozterek. Romeo otwarcie wyzna Ewie, jak teraz się czuje, gdyż zda sobie sprawę, że tylko ona będzie mogła go zrozumieć. Szczególnie, że sama przecież także straciła rodziców w bardzo młodym wieku.

I choć w 3310 odcinku "Barw szczęścia" Borys będzie stawał na rzęsach, aby mu pomóc, to jednak w Ewie, Romeo odnajdzie swoją terapeutkę i otwarcie jej to zapowie. A ona oczywiście, nie zostawi go bez pomocy. Szczególnie, że doskonale będzie nie tylko widziała, ale i wiedziała, w jakim jest stanie i czego teraz najbardziej potrzebuje!

- Wróciłem tu jak na inną planetę. Zwykłe sprawy, lekcje, gwar, koncerty… A nie mogę przestać myśleć o mamie... Ciągle analizuję to, o czym rozmawialiśmy w szpitalu. I przypominam sobie inne momenty, te fajne… Same do mnie wracają... Nawet jak nie chcę - wyzna Romeo.

- Może powinieneś pójść porozmawiać z terapeutą?... - zaproponuje mu Ewa.

- Ty jesteś moją terapeutką... - usłyszy w odpowiedzi.

Walawska pomoże zagubionemu ukochanemu w W 3310 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3310 odcinku "Barw szczęścia" Ewa wesprze swojego ukochanego. Dokładnie tak samo jak wcześniej, gdy poleci za nim aż do Włoch, gdy stan jego matki drastycznie się pogorszy i będzie z nim, gdy niestety już dojdzie do najgorszego. I nie inaczej będzie i teraz, bo Walawska oczywiście mu pomoże, za co Bianchi będzie jej dozgonnie wdzięczny.

Szczególnie, że w 3310 odcinku "Barw szczęścia" Ewa będzie tak skuteczna, że pierwszy raz od czasu śmierci matki, na twarzy Romeo znów pojawi się uśmiech! Czy zatem Walawska na dobre pomoże mu przetrwać żałobę i odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Wiele wskazuje na to, że właśnie tak będzie!