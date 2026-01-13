Barwy szczęścia, odcinek 3309: Borys narazi się dla Romea! Aldona będzie w szoku na co się zgodzi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3309 - środa, 4.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3309 odcinku "Barw szczęścia" Aldona dozna szoku, gdy Romeo i Borys nie wrócą z Włoch sami tylko z prochami matki Bianchiego. Tym bardziej, że sprowadzą je do Polski nielegalnie, bez załatwienia odpowiednich zezwoleń, za co będą mogły grozić poważne konsekwencje i to nie tylko synowi kobiety, ale także i Grzelakom, pod opieką których aktualnie będzie przebywał chłopak.

A zwłaszcza, gdy w 3309 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że nie była to samowolka Romea, bo chłopak zrobi to za zgodą Borysa, czym już w ogóle zszokuje Aldonę. I nic dziwnego, gdyż kto jak kto, ale akurat Grzelak powinien wiedzieć, czym to może skutkować. Ale na wszelki wypadek jego żona postanowi go w tym jeszcze uświadomić.

- Jak to bez papierów?... Zwariowaliście?!... Przecież to jest nielegalne i na pewno będą z tego problemy! - zdenerwuje się Aldona.

Borys zaryzykuje wszystko dla Romea w 3309 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3309 odcinku "Barw szczęścia" Borys nie będzie w stanie zachować się inaczej. Zwłaszcza, że będzie na miejscu, gdy matka Romea umrze i będzie widział, ile to będzie kosztować Bianchiego, dla którego matka będzie szczególnie ważna. I stąd pozwoli zrozpaczonemu nastolatkowi na tak z jednej strony desperacki, a z drugiej nielegalny krok.

Mimo tego, że z tego powodu w 3309 odcinku "Barw szczęścia" i Grzelakom będą mogły grozić poważne konsekwencje. Tym bardziej, w obliczu ich wcześniejszych kłopotów z prawem. A zwłaszcza Aldony, u której wcześniej znaleziono podrzucone narkotyki, czy całej ich rodziny, gdy w ich szklarni koledzy Aleksa (Hubert Wiatrowski) założyli nielegalną plantację marihuany!

Aldona będzie zszokowana zachowaniem męża w 3309 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3309 odcinku "Barw szczęścia" dla Borysa nie będzie mieć to żadnego znaczenia, gdyż w tym momencie nie będzie myślał głową, a sercem. I to Romeo w tej sytuacji będzie dla niego najważniejszy, co udowodni już wcześniej, gdy po tym wszystkim, co się stało, zaoferuje mu pomoc w pochowaniu matki, a następnie postanowi go sprowadzić z powrotem do Polski!

W zupełnym przeciwieństwie do Aldony, która w 3309 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie z tego zadowolona, gdyż będzie patrzeć na to z zupełnie innej strony. Szczególnie, że oceni wszystko na chłodno, bez uczuć i emocji, bo przecież to nie Romeo będzie jej synem. Mimo iż właśnie tak zacznie traktować go jej mąż!