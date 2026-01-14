Barwy szczęścia, odcinek 3307: Kasia wróci z wakacji i powie Mariuszowi, czego chce od życia. Będzie pewna swojej decyzji – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3307 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.05 w TVP

Kasia od samego początku nie była pewna zamiarów Janki. I okazało się, że miała rację. Dziewczyna narobi Mariuszowi wielkich kłopotów.

Miłość Janki - odcinek 3299 „Barw szczęścia"

W 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Janka ochłonie po tym, kiedy zobaczy, jaką krzywdę wyrządziła Mariuszowi. Wypowiedzenie jej przez niego umowy na praktyki studenckie zupełnie ją otrzeźwi. Pójdzie go przeprosić, ale Karpiuk nie będzie przebierał w słowach. Zarzuci jej, że zniszczyła mu życie – zaplanowała intrygę, prowokowała i szukała okazji. A wtedy załamana dziewczyna wyzna mu miłość. Powie mu, że kocha go od dziecka i że wcale ze sobą nie spali – wszystko zmyśliła.

Decyzja Kasi w 3307. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Kiedy Kasia wysłucha spowiedzi Mariusza odnośnie jego przebudzenia się w łóżku z Janką, nie zgodzi się, by razem z Ksawerym polecieli na Rodos na wakacje. Zamiast z narzeczonym, pojedzie z ojcem. Kiedy w 3307. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wróci do Brzezin i znowu go zobaczy, poczuje, jak bardzo za nim tęskniła. A on za nią:

- Nie chciałem cię zranić... Głupio zrobiłem, że się upiłem, że nic nie pamiętałem, ale… ja cię strasznie kocham i chcę, żebyśmy byli szczęśliwi! Jak kiedyś...

- Wierzę ci. Potrzebowałam czasu, żeby wszystko sobie przemyśleć... i wiem, czego naprawdę chcę. Tylko obiecaj mi jedno: żadnych więcej Janek! – zapowie ukochanemu.

- Kasiu, liczysz się tylko ty… - odpowie jej uszczęśliwiony Karpiuk.