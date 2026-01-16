Barwy szczęścia, odcinek 3305: Mariusz w końcu pozna prawdę o nocy z Janką! Odkryje, jak padł ofiarą jej intrygi

"Barwy szczęścia" odcinek 3305 - czwartek, 29.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3305 odcinku "Barw szczęścia" prawda o nocy Janki i Mariusz, a tym samym kłamstwo zakochanej w rolniku dziewczyny w końcu wyjdzie na jaw! I mimo iż Dąbrowskiej udało się upozorować wspólną noc z Karpiukiem, jak również uda jej się jeszcze przez jakiś czas okłamywać narzeczonego Kasi, który zapłaci za to najwyższą cenę.

A to dlatego, że nie pojedzie z nią i Ksawerym (Bartosz Gruchot) na wymarzone Rodos, a na dodatek będzie drżał o przyszłość swojego związku, bo Sadowska nie będzie mu w stanie tego wybaczyć, to jednak w końcu w 3305 odcinku "Barw szczęścia" prawda sama się obroni!

Mariusz w końcu dowie się jak wyglądała jego noc z kłamliwą Janką w 3305 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że w 3305 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz w końcu dowie się, jak wyglądała feralna noc od swojego kolegi, który tego wieczora przyprowadził ledwo żywego Karpiuka do domu, a na dodatek widział, że Janka jedynie udaje pijaną!

I wówczas w 3305 odcinku "Barw szczęścia" dla Karpiuka stanie się jasne, że jedynie padł ofiarą Dąbrowskiej, która musiała upozorować ich wspólną noc, przyjść do niego jak on już zasnął, rozebrać się, położyć obok niego, a potem wmówić mu, że między nimi do czegoś doszło. Mimo iż tak naprawdę nic się nie stanie, a on wcale nie zdradzi Kasi!

Kasia dowie się, że Karpiuk wcale nie zdradził jej z Dąbrowską w 3305 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3306 odcinku "Barw szczęścia" szczęśliwy Mariusz postanowi jak najszybciej podzielić się tą radosną nowiną z Kasią, która po powrocie z Rodos wcale nie wróci do niego do Brzezin tylko zostanie z synem w Warszawie. Karpiuk wyzna ukochanej, że wcale jej nie zdradził, a Dąbrowska jedynie upozorowała ich wspólną noc, na co będzie miał także świadków.

A to dlatego, że w 3305 odcinku "Barw szczęścia" rozmowę Karpiuka z kolegą usłyszy i Borowska (Dorota Piasecka), która także wstawi się za nim u Sadowskiej. I w tej sytuacji i Kasia w końcu mu uwierzy, wybaczy i wróci z nim z powrotem do Brzezin!