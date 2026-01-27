Barwy szczęścia, odcinek 3304: Do tego Mariusz się posunie, by na nowo zdobyć Kasię. Jego wysiłki nie zrobią na niej wrażenia – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3304 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP

W „Barwach szczęścia" Mariusz sam zdecydował się powiedzieć Kasi, jak obudził się po imprezie obok Janki (Oliwia Drożdżyk) w swoim łóżku, ale że nie pamięta, by do czegoś między nimi doszło. W rezultacie narzeczona nie zgodziła się na wspólny wyjazd na Rodos.

Nieszczęśliwa Janki w „Barwach szczęścia"

W „Barwy szczęścia" Janka pokajała się przed Mariuszem za to, że jej ojciec (Piotr Kazimierczak) zrobił z niego gwałciciela. Wyznała mu też miłość, ale on dał jej do zrozumienia, że ma dosyć całej jej rodziny.

Mariusz pokaże prostym gestem, jak zależy mu na Kasi - odcinek 3304 „Barw szczęścia"

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia z Ksawerym i Czesławem wrócą z Rodos do Warszawy. Szczęśliwi, uśmiechnięci, opaleni… Zarzeczny stwierdzi nawet, że to były najlepsze wakacje w jego życiu i poprosi, by mógł pojechać z nimi także za rok.

- A tak marudziłeś przed wyjazdem, pamiętasz…? – zapyta ojca Górka.

Stwierdzi też, że na pewno nie ma w domu nic do jedzenia, ale kiedy otworzy drzwi lodówki, przekona się, że jest pełna. Ksawcio krzyknie:

- Może to tata wrócił?

Ale Kasia nie da mu nadziei:

- Nie synku, myślę, że to Mariusz. Popatrz, w wazonie stoją margerytki z jego ogrodu.

Mariusz, któremu bardzo zależy na Kasi, zadba o to, by miała wszystko po powrocie z wakacji. Nie zapomni nawet o kwiatach. Zadzwoni do niej później i zapyta ją, czy o nich myślała. Ona odpowie sucho, że myśli cały czas – a więc raczej niekoniecznie dobrze – ale musi zająć się Ksawerym. Może porozmawiają „za jakiś czas”...