Barwy szczęścia, odcinek 3304: Do tego Mariusz się posunie, by na nowo zdobyć Kasię. Jego wysiłki nie zrobią na niej wrażenia – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3304 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP
W „Barwach szczęścia" Mariusz sam zdecydował się powiedzieć Kasi, jak obudził się po imprezie obok Janki (Oliwia Drożdżyk) w swoim łóżku, ale że nie pamięta, by do czegoś między nimi doszło. W rezultacie narzeczona nie zgodziła się na wspólny wyjazd na Rodos.
Nieszczęśliwa Janki w „Barwach szczęścia"
W „Barwy szczęścia" Janka pokajała się przed Mariuszem za to, że jej ojciec (Piotr Kazimierczak) zrobił z niego gwałciciela. Wyznała mu też miłość, ale on dał jej do zrozumienia, że ma dosyć całej jej rodziny.
Mariusz pokaże prostym gestem, jak zależy mu na Kasi - odcinek 3304 „Barw szczęścia"
W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia z Ksawerym i Czesławem wrócą z Rodos do Warszawy. Szczęśliwi, uśmiechnięci, opaleni… Zarzeczny stwierdzi nawet, że to były najlepsze wakacje w jego życiu i poprosi, by mógł pojechać z nimi także za rok.
- A tak marudziłeś przed wyjazdem, pamiętasz…? – zapyta ojca Górka.
Stwierdzi też, że na pewno nie ma w domu nic do jedzenia, ale kiedy otworzy drzwi lodówki, przekona się, że jest pełna. Ksawcio krzyknie:
- Może to tata wrócił?
Ale Kasia nie da mu nadziei:
- Nie synku, myślę, że to Mariusz. Popatrz, w wazonie stoją margerytki z jego ogrodu.
Mariusz, któremu bardzo zależy na Kasi, zadba o to, by miała wszystko po powrocie z wakacji. Nie zapomni nawet o kwiatach. Zadzwoni do niej później i zapyta ją, czy o nich myślała. Ona odpowie sucho, że myśli cały czas – a więc raczej niekoniecznie dobrze – ale musi zająć się Ksawerym. Może porozmawiają „za jakiś czas”...