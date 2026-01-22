Barwy szczęścia, odcinek 3302: Ewa wesprze Romea po odejściu matki! Ukryje przed nim śmiertelną chorobę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3302 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3302 odcinku "Barw szczęścia" Ewa w końcu doleci do Włoch i od razu z lotniska uda się do szpitala, w którym chwilę wcześniej umrze matka Romea. Walawska już będzie wiedzieć o tej tragedii po dotarciu na miejsce i stąd od razu rzuci się ukochanemu w objęcia i zacznie go wspierać. Tym bardziej, że zrozumie go jak nikt inny.

- Romi! - krzyknie Ewa, po czym od razu do niego podbiegnie.

- Tak się cieszę, że jesteś - wyzna jej Romeo.

- Tak mi przykro - powie Walawska.

W 3302 odcinku "Barw szczęścia" Walawska od razu zacznie wypytywać swojego ukochanego o jego samopoczucie, które od razu poprawi się, jak tylko ją zobaczy. Ale mimo tego, Bianchi będzie miał do siebie sporo żalu...

- Jak się czujesz? - zapyta go ukochana.

- Jak jesteś, to już lepiej… - odpowie Bianchi, po czym doda - Nie mogę sobie tego wybaczyć...

Ewa wyjaśni Romeo, czemu matka nie powiedziała mu o swojej śmiertelnej chorobie w 3302 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3302 odcinku "Barw szczęścia" Ewa spróbuje wytłumaczyć swojemu ukochanemu, że nie jest tutaj niczemu winny, ale on będzie wiedział swoje.

- Przecież nic nie mogłeś zrobić... - uzna Ewa.

- Mama była śmiertelnie chora, a ja mogłem przyjechać, spędzić z nią więcej czasu... - zauważy Romeo.

Jednak Walawska w 3302 odcinku "Barw szczęścia" tak łatwo się nie podda i jak podaje swiatseriali.interia.pl zacznie tłumaczyć mu zachowanie jego matki. Szczególnie, iż doskonale będzie znać ten mechanizm na przykładzie swojej matki Marty (Katarzyna Zielińska), która zachowała się podobnie.

- Każda przede wszystkim chce chronić swoje dziecko. Moja też mnie chroniła, jak tylko mogła, do ostatniej chwili - wyjaśni mu Walawska, po czym jeszcze doda - Myślę, że twojej mamie wydawało się, że ma jeszcze czas. Nikt nie myśli o tym, co najgorsze, problemy odsuwa się od siebie...

Bianchi nie zostanie sam po śmierci matki w 3302 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3302 odcinku "Barw szczęścia" Włoch będzie mógł liczyć na wsparcie nie tylko Ewy, ale także i Borysa (Jakub Wieczorek), który dotrze do włoskiego szpitala tuż po Ewie i także od razu podbiegnie do Romea. Tym bardziej, że już także będzie wiedział o śmierci jego matki od Aldony (Elżbieta Romanowska), która dowie się tego od Bianchiego w czasie rozmowy telefonicznej.

W 3302 odcinku "Barw szczęścia" Borys po męsku wesprze Romea i zapewni go, że w każdej sprawie może liczyć i na niego. Grzelak zaopiekuje się nastolatkami, wraz z Walawską pomoże Bianchiemu w ogarnięciu wszystkich formalności, a następnie sprowadzi ich dwójkę do Polski, a Włocha do domu swojego i Aldony, aby mógł być dalej z Ewą.