Barwy szczęścia, odcinek 3301: Damian pozna całą prawdę o Justynie! Syn Mirek nie jest jedyną ofiarą agentki - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3301 - piątek, 23.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Porzucony, upokorzony Mirek w 3301 odcinku "Barw szczęścia" stanie się bohaterem skandalu przez Justynę Zytko! Po tym, jak 19-letni Wójcik nie wytrzyma i urządzi ukochanej awanturę, bo zobaczy ją w kawiarni z trenerem z siłowni, wyjdzie na jaw, że bezwzględna agentka wszystko zaplanowała. Powód? By było o niej głośno, bo nic tak się nie kilka w internecie jak skandale z romansem i zdradą w tle!

Tak w 3301 odcinku "Barw szczęścia" brukowiec "Szok" opisze rozstanie Mirka i Justyny!

Nic dziwnego, że w 3301 odcinku "Barw szczęścia" Damiana poniosą nerwy, kiedy przeczyta w "Szoku", jak Mirek i Justyna ze sobą zerwali. To z tego artykułu dowie się całej prawdy o Zytko, o tym, że już nie jednego faceta w ten sposób wykorzystała, że młody Wójcik był jedną z wielu jej ofiar. Celem agentki byli przed wszystkim dużo młodsi mężczyźni, który chcieli zrobić karierę! A teraz Mirek właśnie przez nią będzie skończony jako piłkarz! Agentka poniży go przed światem.

Damian załatwi Justynę w 3301 odcinku "Barw szczęścia"?

Wściekły Damian w 3301 odcinku "Barw szczęścia" uzna, że w obronie Mirka musi załatwić Justynę.

- Pójdę do tej modliszki i jej wygarnę!

- Proszę cię, przecież jesteś rozsądnym facetem, to w niczym nie pomoże - uspokoi męża Beata.

- A nie należy się jej?!

- Tylko byś zrobił Zytko przysługę! Czuję, że ona chętnie pociągnęłaby aferę w mediach. J Jeszcze cię nagra albo nawet poda do sądu i dopiero będziesz miał z nią kłopoty! Mirek nawywijał, ale jest dorosły, więc sam musi wypić to piwo. Tatuś nie może załatwiać za niego spraw - wyjaśni żona Wójcika.

Rozsądne tłumaczenia Beaty w 3301 odcinku "Barw szczęścia" zadziałają na tyle skutecznie, że Damian przyzna jej rację i poprosi o radę, co teraz powinien zrobić dla syna. Ona uzna, że Wójcik przede wszystkim musi wspierać Mirka, którego kariera będzie zagrożona. Bo to jego główna rola jako ojca.