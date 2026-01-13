Barwy szczęścia, odcinek 3301: Justyna podle potraktuje Mirka! Zniszczy mu życie i już się z tego nie podniesie? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3301 - piątek, 23.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Burzliwe rozstanie Mirka i Justyny w 3301 odcinku "Barw szczęścia" trafi na pierwsze strony "Szoku"! Plotkarski magazyn doniesie o tym, jak wpływowa agentka Justyna potraktowała 19-letniego Wójcika, jak młody piłkarz i model był jedną z wielu ofiar Zytko i za romans z nią może zapłacić wysoką cenę! Bo kariera Mirka stanie pod znakiem zapytania, jego imię zszargane.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3305: Ksawery domyśli się, że to Agnieszka porwała Łukasza! Zauważy dziwne zachowanie psychopatki

Justyna pokaże przed Mirkiem prawdziwą twarz w 3301 odcinku "Barw szczęścia"

W 3301 odcinku "Barw szczęścia" Mirek wtargnie do mieszkania Justyny, która odsłoni przed nim prawdziwą twarz - wyrachowanej, podłej manipulantki, która zrobi wszystko, by było o niej głośno. Nawet uwiedzie nastolatka i dzięki niemu wywoła skandal! Porzucony przez kochankę Wójcik do końca będzie wierzył w to, że Justyna nie miała nic wspólnego z publikacją "Szoku".

- Czemu tego nie zatrzymałaś? Siedzisz w tym światku, masz kontakty. Musiałaś wiedzieć, że planują to puścić. Dlaczego nic z tym nie zrobiłaś?

Nagle Justyna wyzna byłemu kochankowi, że nie tylko wiedziała o tym, że "Szok" o nich napisze, ale sama nadała im temat, a nawet umówiła się z fotografem na tzw. ustawkę.

- Głupolu Miruś, jaki ty jesteś naiwny... Ja nie tylko wiedziałam, że „Szok” to puści. Ja im to nadałam! Umówiłam się z fotografem Ja i ten trener... To była ustawka. Jedyne, czego nie mogłam przewidzieć, to to, że się napatoczysz i tak podkręcisz materiał. Jak złoto! Skandale doskonale się klikają - rzuci Mirkowi prosto w twarz.

- Jak mogłaś... - wyszepcze 19-latek.

- A ty cały czas nie załapałeś reguł świata mediów. Ja sobie nie pozwolę, żeby mi cyknęli fotę, jak wynoszę śmieci z włosami związanymi frotką - wyjaśni podła Justyna i doda, że woli umówić się z fotografem, kiedy świetnie wygląda i robi to, co chciałaby pokazać światu.

Tak Justyna zniszczy Mirkowi życie w 3301 odcinku "Barw szczęścia". Specjalnie wywoła skandal w "Szoku"!

Dla Mirka w 3301 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że Justynie nigdy na nim nie zależało, że był tylko zabawką w jej rękach i w łóżku. Jakby tego było mało, to teraz Zytko artykułem w "Szoku" zniszczy mu życie i reputację!

- A to, że coś nas łączyło? Że mnie zaboli? Nie dbasz o moje uczucia, dobra. Ale nie pomyślałaś, że mój wizerunek zostanie zszargany? Cały czas się mną bawiłaś i manipulowałaś? Od samego początku? To jest cała prawda o nas?!

- Mieliśmy romans, który skończyłam dla twojego dobra. Zrozum to wreszcie. Tak jest dla ciebie lepiej. Dla mnie zresztą też. Znajdź sobie jakąś miłą dziewczynę w swoim wieku, a o nas zachowaj wspomnienia. Wyłącznie te miłe - uśmiechnie się Justyna.

- Kotku, nie narzekaj. Dużo ode mnie dostałeś, łącznie z tą ostatnią lekcją życia! Może wreszcie zaczniesz myśleć, co robisz! - po tych słowach Zytko wyrzuci Mirka za drzwi.

Po tak potężnym ciosie od ukochanej Mirek w 3301 odcinku "Barw szczęścia" nie podniesie się tak łatwo. Będzie miał nie tylko złamane serce, ale także jego kariera piłkarska zawiśnie na włosku.