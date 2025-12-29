Barwy szczęścia, odcinek 3299: Powrót Aleksa do Londynu! Przed wyjazdem pogodzi się z Ewą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3299 - środa, 21.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3299 odcinku "Barw szczęścia" Aleks zakończy swój pobyt w Polsce i wróci z powrotem do Londynu! I nic dziwnego, gdyż nic dobrego go w kraju nie spotka, a jego przyjazd będzie wyglądał zupełnie inaczej niż mógłby sobie nie tylko on, ale także i Aldona z Borysem wyobrazić.

I choć tuż przed wylotem do syna, Grzelakowa będzie mieć poważne wątpliwości do do Romea, którego wspólnie z Borysem zostawią samego nie tylko w ich domu, ale i sklepie, to jednak przez myśl jej nie przejdzie, że on w tym czasie spędzi swój pierwszy raz z byłą dziewczyną Grzelaka i to jeszcze w jego łóżku!

I to zmieni wszystko, gdyż młody Grzelak tego nie daruje nie tylko im, ale i swojej matce, która przyjmie Włocha pod swój dach. Do tego stopnia, że po rozmówieniu się ze swoim rywalem, Romeo będzie musiał opuścić Grzelaków i wrócić z powrotem do swojego kraju ku ogromnej rozpaczy Ewy, którą po tym wszystkim urażony Aleks jeszcze zacznie nachodzić. Ale ostatecznie w 3299 odcinku "Barw szczęścia" chłopak pogodzi się nie tylko z nią, ale i swoją matką!

Aleks pojedna się z Ewą przed powrotem do Londynu w 3299 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3299 odcinku "Barw szczęścia" nastanie już dzień jego powrotu do Londynu! Aleks nie będzie chciał tam wracać ponownie w napiętych relacjach ze swoją byłą dziewczyną, dlatego tuż przed wylotem się z nią pogodzi. Tym bardziej, że Ewa zjawi się na lotnisku wraz z Aldoną, której syn wybaczy już wcześniej i Borysem, aby go pożegnać. I wówczas dojdzie do pojednania dawnej pary.

W 3299 odcinku "Barw szczęścia" pogodzony Aleks wróci z powrotem do Londynu, ale to wcale nie będzie oznaczać, że wówczas na jego miejsce będzie mógł wrócić Romeo! A wręcz przeciwnie, gdyż na niego złość młodego Grzelaka nie przejdzie i z nim chłopak wcale się nie pogodzi. I w związku z tym Włoch będzie mógł jedynie pomarzyć o dalszym mieszkaniu z Grzelakami, którzy już nie będą chcieli więcej narażać się synowi Aldony. Tym bardziej, gdy i jej wybaczy.

Walawska nie zrezygnuje z Romea po wyjeździe młodego Grzelaka w 3300 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3300 odcinku "Barw szczęścia" Ewa zda sobie z tego sprawę. Jednak mimo tego nie będzie mogła pogodzić się z rozstaniem z ukochanym. Tym bardziej, że nie będzie już obok Aleksa, a więc największej przeszkody dla jej związku z Romeem. Walawska będzie chciała, aby i chłopak wrócić z powrotem do Polski i stąd zacznie przekonywać swoją babcię Elżbietę (Marzena Trybała), aby pozwoliła jej chłopakowi zamieszkać u siebie.

Ale ostatecznie w 3300 odcinku "Barw szczęścia" to Walawska wyleci do Włoch do Romea, gdy okaże się, że stan jego matki gwałtownie się pogorszył! Ewa postanowi wesprzeć swojego ukochanego, dlatego czym prędzej wsiądzie w samolot i do niego poleci! Czy zostanie z nim tam już na zawsze? A może zakochani jednak wrócą do Polski? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!