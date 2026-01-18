Barwy szczęścia, odcinek 3297: Chora psychicznie Agnieszka pozbędzie się Czesława! Przeszkodzi jej w więzieniu Łukasza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3297 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3297 odcinku "Barw szczęścia" Kasia skontaktuje się z Czesławem i zaprosi go na wspólne rodzinne wakacje z nią i Ksawerym. Tym bardziej, że po wspólnej nocy Mariusza z Janką (Oliwia Drożdżyk), Sadowska kategorycznie nie zgodzi się, aby Karpiuk z nimi pojechał, co oczywiście nie spodoba się jej synowi. I wówczas jego matka wpadnie na pomysł, aby jego miejsca zajął właśnie jej ojciec.

Tyle tylko, że początkowo w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Zarzeczny nie zgodzi się polecieć z córką i wnukiem. Jednak wszystko się zmieni, gdy do akcji włączy się Agnieszka, która usłyszy fragment ich rozmowy i od razu się nią zainteresuje. Tym bardziej, gdy usłyszy o wyjeździe ojca, który w momencie więzienia Łukasza będzie jej szczególnie na rękę.

- Kto dzwonił? - zapyta ciekawska Agnieszka.

- Kaśka - odpowie Czesław.

- A co chciała? - zainteresuje się Zarzeczna.

- Złożyła mi proporcje nie do odrzucenia - wyzna jej Zarzeczny.

Agnieszka namówi ojca do wyjazdu z Kasią i Ksawerym w 3297 odcinku "Barw szczęścia"!

I tym w 3297 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze bardziej zaintryguje Agnieszkę, która sama zacznie namawiać ojca, aby jednak zmienił zdanie i pojechał z nią i Ksawerym na Rodos, czym zaskoczy swojego ojca. Szczególnie, iż nie będzie miał pojęcia, że to właśnie ona stoi za zniknięciem Łukasza, którego będzie więzić, bo córka niczym się nie zdradzi.

- No a dlaczego Ty tak się tym interesujesz? - zdziwi się Czesław.

- A Ty czemu się tak upierasz, żeby nie lecieć, co? - odpowie mu pytaniem na pytanie córka.

- No plaże, spacery no i inne bajery, no to rzecz dla młodych, a nie dla emerytów - wyjaśni jej ojciec.

- Jasne, co ty w ogóle opowiadasz? - skwituje Zarzeczna, po czym zacznie sprytnie manipulować ojcem - Lot za darmo, pobyt za darmo, all inclusive, a ty jeszcze marudzisz.

I dopiero w tym momencie w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Czesław wyjawi swój prawdziwy powód odmowy, co sprytna Agnieszka oczywiście jeszcze bardziej wykorzysta, aby go podejść. Ana końcu posunie się nawet do szantażu, po którym już nie pozostawi ojcu wyboru. A tym samym osiągnie swój cel.

- I znowu mam jechać na doczepkę? Najpierw z tobą za Łukasza, a teraz z Kaśką za Mariusza - wyjawi Zarzeczny.

- No i zamiast się cieszyć, że spędzasz czas z córkami, to Ty jeszcze narzekasz, tak? - wyzna Zarzeczna, po czym doda - Okej, dobra. Jak nie chcesz, to ja cię tutaj znajdę jakieś zajęcie!

Czesław wybierze Kasię, a nie wariatkę Agnieszkę w 3297 odcinku "Barw szczęścia"!

I w tej sytuacji w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Zarzeczny momentalnie się zgodzi, gdyż sam najlepiej będzie wiedział, do czego zdolna będzie jego córka, która latami się nad nim wyżywała. I stąd po jej "propozycji" od razu skontaktuje się z Kasią i przyjmie jej ofertę rodzinnego wylotu na Rodos z nią i Ksawerym, co oczywiście także ucieszy Agnieszkę.

A to dlatego, że po wyjeździe ojca w 3297 odcinku "Barw szczęścia" będzie mogła pozwolić sobie na więcej względem przetrzymywanego Łukasza. A nikt z jej najbliższych nie domyśli się, że to właśnie ona za tym stoi, gdyż nie będzie ich obok na miejscu tylko daleko kilometrów stąd!