Barwy szczęścia, odcinek 3300: Aldona nie zgodzi się na powrót Romea! Po wspólnej nocy z Ewą stanie po stronie Aleksa

"Barwy szczęścia" odcinek 3300 - czwartek, 22.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3300 odcinku "Barw szczęścia" Elżbieta nie zgodzi się, aby Romeo zamieszkał z Ewą pod jednym dachem. A już na pewno nie przed ślubem. I choć wnuczka będzie błagać babcię, aby po powrocie do Polski pozwoliła Włochowi się u niej zatrzymać, zwłaszcza, że zda sobie sprawę, że po ich wspólnej nocy do Grzelaków chłopak już raczej nie będzie mógł wrócić, to jednak babcia pozostanie w tej sprawie nieugięta.

Jednak w 3300 odcinku "Barw szczęścia" nie pozostanie obojętna na los młodych zakochanych i jak podaje swiatseriali.interia.pl postanowi interweniować w ich sprawie u Grzelaków. A w szczególności właśnie Romea, gdyż doskonale będzie zdawać sobie sprawę, jak jej wnuczce będzie na nim zależeć.

- Chciałam z państwem porozmawiać... - zacznie Elżbieta.

Aldona także nie będzie chciała przyjąć Romea w 3300 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3300 odcinku "Barw szczęścia" Żeleńska zjawi się u Grzelaków, którzy od razu domyślą się, że seniorka przyszła do nich w sprawie Ewy. I już na wstępie Aldona zapewni ją, że nie chowają do niej urazy po tym jak przespała się z Romeo w łóżku swojego byłego chłopaka, a ich syna Aleksa (Hubert Wiatrowski)! Tyle tylko, że Elżbiecie wcale nie będzie chodzić o Walawską!

- Przychodzę raczej w sprawie Romea - poprawi ich Żeleńska.

- Wie pani o jego mamie, prawda? - zapyta Aldona, co ona oczywiście potwierdzi i od razu zapyta - I właśnie o tym chciałam porozmawiać. O tym, co będzie później, po jego powrocie, na który Ewa ma nadzieję...

W tym momencie w 3300 odcinku "Barw szczęścia" do ich rozmowy wtrąci się Borys, który stanie w obronie chłopaka. W zupełnym przeciwieństwie do Aldony, która po całej tej aferze z Ewą i Romeo i to na oczach Aleksa, nie będzie sobie wyobrażała, aby Włoch do nich wrócił. I to właśnie z uwagi na jej syna, który w tej sytuacji będzie dla niej najważniejszy. Tym bardziej, że naprawdę mocno to przeżyje, a jej odbije się rykoszetem!

- Nigdy mu nie powiedzieliśmy, że nie może do nas wrócić... - zacznie tłumaczyć Borys, ale żona szybko wejdzie mu w słowo - Że może zostać po tej aferze, to też nikt zapewnień nie składał...

Grzelakowa stanie po stronie syna a nie Włocha w 3300 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3300 odcinku "Barw szczęścia" Elżbieta w pełni to zrozumie, ale z drugiej strony nie będzie chciała zawieźć wnuczki. Zwłaszcza, że sama swojego zdania co do Romeo w jej domu zmieni. Podobnie z resztą jak i Aldona!

- Rozumiem, że sytuacja jest bardzo niezręczna. Zastanawiam się po prostu, jak można pomóc temu chłopakowi - westchnie Elżbieta.

- Aleks poczuł się odrzucony i przez Ewę, i przez nas. Jak usłyszy, że Romeo wrócił, to uzna, że wybraliśmy jego stronę - wyjaśni jej Grzelakowa.

I to sprawi, że finalnie w 3300 odcinku "Barw szczęścia" to Ewa zdecyduje się wylecieć do Włoch do Romea. Tym bardziej, że stan jego matki drastycznie się pogorszy, a dziewczyna nie będzie chciała, aby w tej chwili chłopak był zupełnie sam. I choć Elżbieta nie zgodzi się na samodzielny lot wnuczki, to tym razem ona jednak jej nie posłucha! A przerażona Żeleńska znów przyleci do Grzelaków!