Barwy szczęścia, odcinek 3295: Udręka Mariusza po nocy z Janką. Skacowanego Karpiuka zamęczą wyrzuty sumienia – ZDJĘCIA, WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3295 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz po przebudzeniu obok Janki zapyta ją, co się wydarzyło minionej nocy. Dziewczyna skłamie, że też nie pamięta, ponieważ i ona się upiła, ale że sytuacja jest oczywista. Karpiuk ją przeprosi i powie, jak bardzo kocha Kasię. Wtedy Dąbrowska stwierdzi z przekąsem, że to „przecież widać”. Po wyjściu Janka radośnie się uśmiechnie, zadowolona, że dopięła swego – spełniła marzenie, które pielęgnowała od lat.

Skacowany Mariusz nic nie powie Kasi w 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po feralnej nocy Mariusz będzie pełen obaw co do tego, jak rozwinie się dzień. Dzień, w którym Kasia wróci do niego z Ksawerym. Tuż przed jej przyjazdem wypierze pościel. Kiedy będzie sprzątał placyk przed remizą po imprezie, przyjdzie Borowska (Dorota Piasecka) i powie mu, że widziała, jak Janka opuszczała rano jego dom. Będzie zdegustowana:

- Taką ma pan wspaniałą kobietę i chce ją stracić? Przez małolatę?

Mariusz poprosi ją, by o niczym nie mówiła Kasi:

- Sam jej powiem.

- Byle szybko. We wsi żadna tajemnica się nie uchowa. Jutro już wszyscy będą wiedzieli. A jak pani Kasia dowie się z plotek, to na pewno nie wybaczy.

Wreszcie Mariusz w domu zbierze się w sobie i postanowi powiedzieć Kasi to, co wie o ostatniej nocy. Ona będzie pochłonięta sprawą zaginięcia Łukasza (Michał Rolnicki) i tego, że ukrywa to przed Ksawerym dla jego dobra.

- Kłamstwo często wychodzi na jaw – stwierdzi Karpiuk przygotowując się do swojego wielkiego wyznania.

- A ja się zastanawiam, czy czasem lepiej nie wiedzieć… i żyć spokojnie - odpowie zamyślona Górka.

Mariusz zdecyduje się nie dokładać problemów Kasi przestraszonej, że były mąż już nie żyje. Czy narzeczona dowie się o nim i Jance z wiejskich rozmów…?

Nieszczęśliwa miłość Janki w 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Janka przeprosi Mariusza za zgłoszenie przez jej ojca (Piotr Kazimierczak) gwałtu. Przy tej okazji padnie wielkie wyznanie, ale nie zrobi ono na nim żadnego wrażenia. Będzie już miał dosyć całej rodziny Dąbrowskich.