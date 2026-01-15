Barwy szczęścia, odcinek 3311: Malwina odejdzie z kancelarii Natalii. To koniec współpracy z siostrą!

"Barwy szczęścia" odcinek 3311 - piątek, 6.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3311 odcinku „Barw szczęścia” Malwina podejmie ostateczną decyzję o odejściu z kancelarii Natalii. Postanowi całkowicie poświęcić się rozwijaniu biznesu, który poprowadzi wspólnie z Hermanem (Maciej Raniszewski). Choć dotąd wspierała siostrę w codziennym funkcjonowaniu kancelarii, zajmując się głównie dokumentacją, organizacją pracy i asystą, tym razem nie będzie już odwrotu.

Koniec współpracy Natalii i Malwiny

To Natalia zawsze grała pierwsze skrzypce, bo to ona prowadziła sprawy prawnicze, reprezentowała klientów i dbała o renomę kancelarii. Mimo to jej siostra była ważnym ogniwem zespołu, a ich współpraca trwała przez lata. W 3311 odcinku „Barw szczęścia” Malwina jasno da do zrozumienia, że zamyka ten rozdział raz na zawsze.

Dla Natalii odejście Malwiny nie będzie nową sytuacją. Widzowie pamiętają, że w przeszłości Zwoleńska musiała radzić sobie bez siostry, gdy ta zniknęła z powodu nawrotu choroby afektywnej dwubiegunowej. Przez długi czas Malwina była wtedy nieobecna w pracy, a bliscy nie potrafili jej nawet zlokalizować.

To właśnie wtedy szansę na rozwój dostała Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz), która przejęła część obowiązków i udowodniła swoją wartość w kancelarii. W 3311 odcinku „Barw szczęścia” Natalia znów będzie musiała poukładać wszystko na nowo, tym razem jednak ze świadomością, że siostra nie wróci.

Kryzys w pracy i w małżeństwie uderzy jednocześnie

Jakby tego było mało, w 3311 odcinku „Barw szczęścia” Natalia zwierzy się Malwinie, że nie poznaje już Cezarego. Zmiana w jego zachowaniu będzie dla niej szokująca i coraz bardziej podkopie ich relację. Problemy zawodowe i osobiste nałożą się na siebie, wystawiając Zwoleńską na poważną próbę. Chociaż Malwina odejdzie z pracy, to jednak nie oznacza, że zostawi Natalię w sprawach osobistych.