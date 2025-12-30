Barwy szczęścia, odcinek 3295: Tak Romeo zwabi Ewę do domu Grzelaków pod nieobecność Aldony i Borysa! Zaciągnie ją do łóżka Aleksa - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3295 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3295 odcinku "Barw szczęścia" Romeo dowie się, że jego mama zachorowała i trafiła do szpitala. Bianchi postanowi od razu polecieć do niej po powrocie Grzelaków z Londynu, którzy w czasie swojej nieobecności zostawią mu pod opieką dom i sklep, ale jak podaje swiatseriali.interia.pl ich planowany przylot nieco się opóźni!

- Mają jakiś problem z samolotem. To znaczy linia lotnicza ma. Odwołali im lot - wyzna Ewie.

W tej sytuacji w 3295 odcinku "Barw szczęścia" Ewa zaproponuje ukochanemu, aby zamknął sklep i leciał do matki, a ona obieca to wyjaśnić Grzelakom. Sęk w tym, że Bianchi nie powie Aldonie i Borysowi, że znów zaczęli się spotkać, gdyż doskonale będzie wiedział, że Walawska jest byłą dziewczyną syna Grzelakowej.

- Nie mówiłem im, że mi pomagasz - przyzna Romeo, po czym dopyta - Kiedyś z nim byłaś. Długo byliście razem?

Ewa zapewni Romea, że Aleks już nic dla niej nie znaczy w 3295 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3295 odcinku "Barw szczęścia" Ewa opowie Romeo o swoim związku z Aleksem (Hubert Wiatrowski), po czym da mu jasno do zrozumienia, że dla niej to już przeszłość, a ona nic nie czuje do swojego byłego chłopaka. Choć on faktycznie nie mógł się z tym pogodzić.

- Chciał tylko żebyśmy byli parą - powie mu Walawska, gdy wcześniej wspomni o tym, że chciała, aby po rozstaniu zostali przyjaciółki, ale młody Grzelak uznał to za niemożliwe.

- Może jeszcze coś do niego czujesz... - zapyta Bianchi.

- Dawno już nie. Nawet nie mamy kontaktu. Aleks to zamknięty rozdział - zapewni go Ewa.

I wtedy w 3295 odcinku "Barw szczęścia" zakochany Romeo odetchnie z ulgą i postanowi to wykorzystać. Włoch zaprosi do siebie Ewę po pretekstem pomocy w pakowaniu, na co Ewa oczywiście przystanie i uda się z nim do domu Grzelaków!

Tak Bianchi zaciągnie Walawską do łóżka w 3295 odcinku "Barw szczęścia"!

A tuż po dotarciu na miejsce w 3295 odcinku "Barw szczęścia" Bianchi wyzna Walawskiej miłość i obieca do niej wrócić. Jednak jeszcze nim wyjedzie zaproponuje, aby spędzili ze sobą swój pierwszy raz. Tym bardziej, że i Ewa odwzajemni jego uczucia i w ten sposób Włoch postanowi przypieczętować ich związek!

- Do ciebie. Kocham cię - wyzna jej Romeo.

I w tej sytuacji w 3295 odcinku "Barw szczęścia" zakochana Ewa się na to zgodzi! Nastolatkowie zamkną się w pokoju Aleksa, gdzie w jego łóżku przeżyją swój pierwszy raz i spędzą ze sobą naprawdę upojne chwile. Tylko tylko, że te wcale nie potrwają długo!