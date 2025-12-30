Barwy szczęścia, odcinek 3295: Aldona i Borys nakryją Ewę z Romeem! Zaskoczą ich w intymnej chwili - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3295 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3295 odcinku "Barw szczęścia" Ewa i Romeo spędzą upojne chwile w łóżku Aleksa pod nieobecność Grzelaków. Zdradzamy, że zakochani nastolatkowie wreszcie zdecydują się przeżyć ze sobą swój pierwszy raz tuż po zwabieniu Walawskiej do domu Aldony i Borysa i wyznaniu jej miłości przez Włocha, która oczywiście zostanie odwzajemniona. I w ten sposób młodzi przypieczętują swój związek.

- Nie żałujesz? - zapyta ją szczęśliwy Romeo, ale jak podaje swiatseriali.interia.pl Ewa nawet nie zdąży odpowiedzieć, gdyż wówczas usłyszy głos Aldony.

Tyle tylko, że w 3295 odcinku "Barw szczęścia" Walawska i Bianchi nie zdążą się nawet tym nacieszyć, gdyż miłe chwile przerwie im niespodziewany powrót Grzelaków, którym wcale nie odwołają lotu z Londynu, jak myślałam Włoch, tylko opóźnią, przez co Aldona i Borys zjawią się tam jeszcze tego samego wieczoru.

Ewa i Romeo staną przed obliczem Aldony i Borysa w 3295 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3295 odcinku "Barw szczęścia" spanikowani nastolatkowie zaczną się w popłochu ubierać, a przerażona Ewa postanowi się nawet wymknąć oknem. Jednak Romeo ją zatrzyma i postanowi wszystko wyjaśnić Grzelakom. Ale nie przewidzi przy tym jednego!

- Może powinnam wyjść przez okno? - zacznie zastanawiać się Ewa.

- Coś ty, przecież nic złego nie robimy - uzna Romeo, którego wcześniej dziewczyna zapewni, że jej związek z Aleksem to już przeszłość.

A mianowicie, że w 3295 odcinku "Barw szczęścia"Aldona i Borys od razu domyślą się, co przed chwilą między nimi zaszło. I wcale się z tego nie ucieszą. Tym bardziej, że przywiozą ze sobą Aleksa, który także stanie się tego świadkiem...

- Ja wszystko wytłumaczę... - zacznie Bianchi.,

- No... chyba nie ma czego - uzna Aldona, po czym spojrzy wymownie na Borysa.

Aleks odkryje, że Włoch chciał zastąpić go i jego byłej dziewczynie w 3295 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale najgorsze w 3295 odcinku "Barw szczęścia" będzie dopiero przed nimi, gdyż dopiero wtedy do salonu wkroczy i Aleks, który nie daruje Włochowi tego, że zabawił się z jego byłą dziewczyną w jego łóżku. I oczywiście, da temu upust!

- Aż tak bardzo chciałeś mnie zastąpić, makaroniarzu? - zakpi z niego wściekły Aleks, patrząc mu przy tym prosto w oczy.

Jednak w 3295 odcinku "Barw szczęścia" młody Grzelak będzie miał pretensje nie tylko do niego, ale również i swojej byłej dziewczyny, czy własnej matki, która przyjęła go pod swój dach! A on zrobił takie coś!