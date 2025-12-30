Barwy szczęścia, odcinek 3294: Tak Janka ukartuje wspólną noc z Mariuszem! Wmówi mu, że zdradził z nią Kasię - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3294 - środa, 14.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3294 odcinku "Barw szczęścia" Janka postanowi zrealizować swój plan do końca i nie powstrzyma ją przed tym nawet wcześniejsze odtrącenie przez Mariusza w trakcie wspólnej mocno zakrapianej imprezie w remizie.

I choć Dąbrowska będzie przekonana, że pijany Karpiuk w końcu jej ulegnie i da się porwać do tańca, gdy nasłucha się od niej komplementów, to jednak mimo wszystko myślami on wciąż będzie przy Kasi! I z tego też względu grzecznie wróci po zabawie do domu i położy się spać. Ale wcale nie sam!

Wszystko przez to, że tuż za nim w 3294 odcinku "Barw szczęścia" wkroczy tam i Janka! Dąbrowska wyczeka momentu aż Karpiuk już zaśnie, po czym jak podaje swiatseriali.interia.pl wejdzie do środka, skąd wypuści psa, aby nie patrzył na jej szatański pomysł!

- Nie możesz się tu gapić, to nie dla ciebie - powie do Mario, po czym wypuści go na zewnątrz.

Goła Janka wślizgnie się do łóżka śpiącego Mariusza w 3294 odcinku "Barw szczęścia"!

A sama w 3294 odcinku "Barw szczęścia" wejdzie do sypialni śpiącego Mariusza, po czym, zrzuci z siebie ubrania i położy się tuż obok niego na miejscu Kasi. Janka zaaranżuje wszystko tak, aby wyglądało, że spędzili ze sobą noc i w tym jeszcze utwierdzi zszokowanego Karpiuka, który rankiem obudzi się tuż obok niej i zupełnie nie będzie pamiętał, co się stało.

Oczywiście, w 3295 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz od razu zapyta Jankę, czy spędzili razem noc, co zakochana w nim dziewczyna naturalnie potwierdzi. Mimo iż doskonale będzie wiedziała, że między nimi nic nie zaszło, bo ona wszystko ukartowała. Jednak będzie chciała, aby Karpiuk myślał zupełnie inaczej!

- Czy my...? No wiesz...? - zapyta ją przerażony Mariusz.

- Co mam ci powiedzieć? Sytuacja jest chyba oczywista, choć też nie umiem sobie przypomnieć detali. Popłynęliśmy, ale nie ma tematu - stwierdzi Janka.

W Brzezinach zrobi się głośno o wspólnej nocy Mariusza z Janką w 3295 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale nie tylko on, gdyż jeszcze w 3295 odcinku "Barw szczęścia" z samego ranka wymknie się z domu Mariusza, gdzie natknie się na wracającą z zakupów Borowską (Dorota Piasecka). Sąsiadka od razu pomyśli, że Dąbrowska spędziła noc z Karpiukiem. Tym bardziej, że sama będzie widzieć, jak dziewczyna będzie przystawiać się do rolnika zeszłego wieczora.

Zdradzamy, że w 3295 odcinku "Barw szczęścia" Borowska nie przejdzie wobec tego obojętnie i od razu skarci Mariusza, stając w ten sposób jednoznacznie po stronie Kasi. Ale Karpiuk także postanowi nie okłamywać ukochanej i tuż po jej powrocie z Warszawy przyzna jej się do nocy z Janką, czego Sadowska mu nie daruje i wyjedzie na rodzinne wakacje z Ksawerym (Bartosz Gruchot) bez niego!

I wówczas Janka będzie świętować, ale wcale nie na długo, bo gdy o wszystkim dowie się także i jej ojciec (Piotr Kazimierczak), to kłamstwo się skończy, bo Dąbrowska w końcu będzie musiała powiedzieć prawdę!