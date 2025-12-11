Barwy szczęścia, odcinek 3286: Choroba Asi! Nie wylecą z Hubertem do USA?

"Barwy szczęścia" odcinek 3286 - piątek, 2.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3286 odcinku "Barw szczęścia" u Asi i Huberta pojawią się kolejne problemy przed ich planowanym wylotem do USA! Ale tym razem już nie przez Emila, który wcześniej się zbuntuje i nie będzie chciał lecieć z uwagi na swoją nową dziewczynę Polę (Gabriela Szewczyk) i to mimo uporowi jego matki, która stanęła na głowie, aby wyrobić mu paszport. A właśnie przez Sokalską!

W 3286 odcinku "Barw szczęścia" do Asi wróci karma za to, że nie pozwoli Emilowi zostać w Polsce i to nawet pod opieką Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) tylko każe mu lecieć ze sobą i Hubertem! A to dlatego, że teraz ich wyjazd stanie pod dużym znakiem zapytania właśnie przez jej nagłą chorobę!

Asia dostanie nagłej gorączki przed wylotem do USA w 3286 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3286 odcinku "Barw szczęścia" Sokalska niespodziewanie dostanie gorączki! Asia nagle zachoruje, ale Hubert szybko zacznie podejrzewać, że jej objawy wcale nie wynikają z przeziębienia się, czy złapania czegoś od kogoś, a panicznego strachu przed lataniem! Jednak czy jego diagnoza okaże się słuszna?

Czy w 3286 odcinku "Barw szczęścia" po odkryciu tej przyczyny Asia cudowanie ozdrowieje? Czy Hubert zdoła ją przekonać, że nie ma się czego bać, przez co jej symptomy ustaną? A może wręcz przeciwnie, strach okaże się tak silny, że Sokalska się nie przekona i narzeczeni jednak będą musieli zostać w Polsce ku radości Emila?

Sokalska i Pyrka w końcu zrezygnują z wyjazdu do USA w 3286 odcinku "Barw szczęścia"?

A może w 3286 odcinku "Barw szczęścia" Hubert źle zdiagnozuje ukochaną i Asia faktycznie się rozchoruje na chwilę przed lotem? Czy w tej sytuacji narzeczeni zdecydują się odwołać swój lot? A może mimo tego Sokalska zdecyduje się jednak polecieć?

Tym bardziej, że w 3286 odcinku "Barw szczęścia" będzie to już kolejny znak przez ich wylotem do USA, pokazujący, że lepiej jednak tam nie lecieć! Czy zatem małżonkowie za tym pójdą? A może jeszcze poczekają aż pojawi się kolejna, trzecia już przeszkoda? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznamy już niebawem!