Barwy szczęścia, odcinek 3282: Asia i Hubert zmuszą Emila do wyjazdu do USA? Nie pozwolą mu zostać z ukochaną - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3282 odcinku "Barw szczęścia" Asia kompletnie się załamie, gdy Emil niespodziewanie oświadczy jej i Hubertowi, iż wolałby nie lecieć do USA tylko zostać na wakacje w domu. Tym bardziej, że przecież dopiero co uda jej się załatwić dla syna paszport i to po psychicznej batalii z rodziną jego ojca, a jemu nagle się odwidzi.

- Tyle planowania, tyle zabiegów, żeby załatwić mu paszport... A ten rzuca sobie na koniec: „Zostaję w Warszawie”! I już! - zdenerwuje się Asia.

Oczywiście, Hubert w 3282 odcinku "Barw szczęścia" za wszelką cenę postara się uspokoić Asię, ale jak podaje swiatseriali.interia.pl Sokalska będzie wiedzieć swoje. Szczególnie, że będzie znać swojego syna jak nikt inny!

- Spokojnie, przekonamy go... Mamy jeszcze trochę czasu do wylotu, jestem pewien, że zmieni zdanie - uzna Hubert.

- Da się niby przekonać, będzie układny i grzeczny, a w ostatni dzień gdzieś zwieje i dopiero narobi nam kłopotu - stwierdzi smutno Sokalska.

Asia nie pozwoli Emilowi zostać w Polsce w 3282 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3282 odcinku "Barw szczęścia" Emilowi będzie chodzić o nie byle co i byle kogo, bo o Polę, która dopiero co zostanie jego dziewczyną, przez co Sokalski nie będzie chciał się z nią rozstawać. Ale przecież oni nie będą wyjeżdżać do USA już na zawsze, a jedynie na miesiąc wakacji, dlatego tym bardziej Asia nie będzie mogła pojąć zachowania syna. W przeciwieństwie do Huberta, który w pełni go zrozumie!

- Nie będzie nas raptem miesiąc. Przecież ta Pola mu nie ucieknie - zauważy Asia.

- Zakochał się. A dla zakochanego nawet jeden dzień to cała wieczność. Nic na to nie poradzisz - spuentuje Pyrka.

I w 3282 odcinku "Barw szczęścia" będzie miał zupełną rację, gdyż właśnie z tego względu Emil sam zacznie przekonywać matkę, aby jednak pozwoliła mu zostać w domu. Ale Asia kategorycznie się na to nie zgodzi i każe mu z nimi jechać, nie zgadzając się przy tym na to, aby synem zajęli się nawet Agata (Natalia Zambrzycka) z Ignacym (Olaf Staszkiewicz)!

- Ta dyskusja nie ma najmniejszego sensu. Jedziesz z nami i koniec... Nie zostawimy cię tu samego...Mamy ich obarczyć odpowiedzialnością za ciebie? I to w wakacje? Oni też mają swoje plany!... Masz jeszcze parę dni do wyjazdu, więc je wykorzystaj - Sokalska postawi sprawę jasno.

Pyrce uda się przekonać Sokalskiego do wyjazdu do USA w 3282 odcinku "Barw szczęścia"?

A tuż po niej w 3282 odcinku "Barw szczęścia" za jej syna weźmie także i jej narzeczony. Hubert zabierze Emila na męską rozmowę, w trakcie której także za wszelką cenę spróbuje namówić go wyjazdu, ale już w nieco inny sposób niż Asia.

- Nie będę ci marudził. Chciałbym cię tylko prosić, żebyś postawił się w naszej sytuacji. Włożyliśmy sporo wysiłku w starania, żebyś mógł z nami lecieć, mieliśmy plany, na które też się przecież cieszyłeś... Naprawdę chcesz z tego wszystkiego zrezygnować? - zapyta go otwarcie Hubert, na co Emil spojrzy mu prosto w oczy i powie, że po prostu chciałby spędzić wakacje ze swoją ukochaną, a Pyrka kontynuuje - Boisz się, że Pola znajdzie sobie kogoś innego?

- Nie. Po prostu chciałbym spędzić te wakacje z nią. Żadne atrakcje mi jej nie zastąpią. Nawet te amerykańskie - uzna Emil.

Co w tej sytuacji w 3282 odcinku "Barw szczęścia" zrobi Hubert? Czy uda mu się przekonać chłopaka, że się myli i jednak namówić go do wyjazdu? A może wręcz przeciwnie? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!