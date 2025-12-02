Barwy szczęścia, odcinek 3280: Emilka upokorzy Polę! Odkryje, co czuje do Emila - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3280 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3280 odcinku "Barw szczęścia" Emilka, Emil i Pola w końcu wystąpią przed kolegami z okazji zakończenia roku szkolnego. I choć młodzi będą się bardzo skrupulatnie przygotowywać do swojego występu, to jednak nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, gdyż ich nową koleżankę nieco zje stres, przez co kilka razy się pomyli.

A Brodzińska w 3280 odcinku "Barw szczęścia" nie przejdzie wobec tego obojętnie. Tym bardziej, że w ten sposób będzie chciała upokorzyć swoją rywalkę przed Sokalskim, ale niestety jej się to nie uda, gdyż chłopak od razu weźmie ją w obronę! I kolejny plan Emilki szlag trafi!

- Wcale nie było tak super… Pomyliłaś się kilka razy! - wytknie jej Emilka.

- Ej, ja też się pomyliłem, ale nikt nie zauważył… - stanie w jej obronie Emil.

Zakochany Emil w końcu wyzna Poli swoje uczucia w 3280 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3280 odcinku "Barw szczęścia" Brodzińska nie wybierze się już z nimi na wspólny spacer, gdyż jej zachowanie zdecydowanie nie spodoba się Sokalskiemu! Jednak Pola szybko zauważy, że nie jest ono takie bezpodstawne, bo domyśli się, co jest grane!

- Obraziłaś się... za Emilkę? - zapyta ją Emil.

- Nie. Mam ją gdzieś. Nie ruszają mnie jej złośliwości… - odpowie mu Pola, po czym doda - Jest w tobie zabujana... Nie widzisz tego?

I choć w 3280 odcinku "Barw szczęścia" nieświadomy tego Emil od razu zacznie zaprzeczać, to jednak to Pola będzie mieć rację i postanowi go w tym uświadomić. Ale dla Sokalskiego to i tak nic nie zmieni, gdyż jemu będzie zależeć na niej, a nie na Brodzińskiej i w końcu jej to wyzna!

- Wcale nie... Jesteśmy kumplami, przyjaciółmi! - zaprzeczy Sokalski.

- Jest o ciebie zazdrosna. Dlatego tak się zachowuje... Przecież to widać, że chciałaby więcej, niż tylko się kolegować! - uświadomi go nowa koleżanka.

- Nawet jak tak… to nic z tego. Nie jestem zainteresowany! - oświadczy jej Emil.

- Pewnie musisz jej to powiedzieć... bo może robi sobie nadzieje? - uzna Pola.

- Nie powinna... Emilka zawsze będzie moją przyjaciółką... ale nigdy nie będzie moją dziewczyną. Chciałbym, żebyś ty nią była… - wyzna jej Sokalski.

To Pola zostanie dziewczyną Emila, a nie Emilka w 3280 odcinku "Barw szczęścia"!

Jak na jego wyznanie w 3280 odcinku "Barw szczęścia" zareaguje Pola? Czy zgodzi się zostać dziewczyną Emila, czując na plecach oddech Emilki? Zdradzamy, że tak! Ale oczywiście, nie zapomni przy tym i o Brodzińskiej, z którą Sokalski w końcu zdecyduje się szczerze porozmawiać i w 3282 odcinku "Barw szczęścia" wyznać jej, że wybrał na swoją dziewczynę nie ją, a Polę, czego ona nie przyjmie najlepiej...

- Chciałem ci powiedzieć, że mi na tobie zależy… ale na Poli też! Miałem na myśli, że… no, że ty i ja się przyjaźnimy. Zawsze tak było, co nie? A Pola mi się podoba. Tak bardziej jak… dziewczyna. Rozumiesz?... - zapyta ją Emil.

- W czym jestem od niej gorsza?… Dlaczego Emil woli ją, a nie mnie?! - zacznie dopytywać zrozpaczona Emilka.