Barwy szczęścia, odcinek 3284: Zbliżenie Ewy i Romeo. Osiemnastka Włocha znów ich ze sobą połączy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3284 - poniedziałek, 29.12.2025,o godz. 20.05 w TVP2

W 3284 odcinku "Barw szczęścia" między Ewą, a Romeem znów zrobi się gorąco, a młodzi ponownie się do siebie zbliżą! A wszystko dzięki 18-Włocha, która na nowo ich ze sobą połączy! Zdradzamy, że Walawska zdecyduje się wpaść na imprezę do Bianchiego, którą zorganizuje mu Wiktor w swoim skateshopie. Tym bardziej, że jego ostatnie szczere wyznanie, jak i przeprosiny zrobią na niej wrażenie w przeciwieństwie do Eweliny i postanowi dać mu jeszcze jedną szansę!

Szczególnie, że w 3284 odcinku "Barw szczęścia" wciąż będzie coś czuć do Romea, z resztą dokładnie tak samo jak i on, bo to przecież Ewa tak naprawdę tylko będzie mu się podobać. I to sprawi, że znów będą ze sobą blisko! Tyle tylko, że znów za plecami Eweliny, która choć ostatecznie także pojawi się na imprezie, to nie będzie tego świadoma!

Ewa i Romeo znów zbliżą się do siebie za plecami Eweliny w 3284 odcinku "Barw szczęścia"!

I z tego względu w 3284 odcinku "Barw szczęścia" Weronika (Maria Świłpa) poradzi Ewie, aby jak najszybciej z nią o tym porozmawiała. A wszystko po to, aby uniknąć kolejnej kłótni o chłopaka, w którym przecież Ewelina także była zakochana i który raz już mocno je poróżnił! I choć ich przyjaźń w końcu udało się uratować, to przez ich zbliżenie ponownie będzie mogła ona zawisnąć na włosku. Dlatego Ciesielska postanowi ją ostrzec, aby tego uniknąć.

Tym bardziej, że tym razem Ewa nie będzie miała zamiaru rezygnować z Romea! Tak samo jak on z niej, gdyż jej kolejna wizyta w skateshopie w 3287 odcinku "Barw szczęścia" skończy się romantycznym spacerem i kolejnym szczerym pocałunkiem, po której Walawska zakocha się we Włochu jeszcze bardziej. Tak samo jak on w niej!

Czy Walawska i Bianchi będą w końcu razem w "Barwach szczęścia"?

Do tego stopnia, że w 3288 odcinku "Barw szczęścia" Romeo, za radą Wiktora, w końcu zbierze się na odwagę i zdecyduje się wyznać Ewie swoje uczucia! Co usłyszy w odpowiedzi? Czy Walawska także potwierdzi, że się w nim zakochała? A może dla dobra Eweliny znów zrezygnuje z miłości? A może Markowska w końcu da im swoje błogosławieństwo i pozwoli im być razem? Odpowiedzi na te wszystkie pytania, poznamy już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!