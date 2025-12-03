Barwy szczęścia, odcinek 3282: Zakochany Emil da kosza Emilce! To Pola zostanie jego dziewczyną - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3282 odcinku "Barw szczęścia" Emil wreszcie zdecyduje się szczerze porozmawiać z Emilką. Tym bardziej, że Pola już oficjalnie zostanie jego dziewczyną, a on tak się w niej zakocha, że będzie nawet gotowy zrezygnować dla niej z wyjazdu do USA z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Hubertem (Marek Molak) i to mimo trudu, jaki włożyła matka, aby w ogóle mógł z nimi polecieć. Jednak w całej tej sytuacji nie tylko wakacje Sokalskiego będą problemem, ale również i szalejąca z zazdrości Brodzińska!

Tym bardziej, że to właśnie ona będzie chciała być na miejscu Poli, co dziewczyna bez trudu dostrzeże, gdy Emilka się do nich doczepi, a finalnie nawet spróbuje ją upokorzyć w oczach Emila! Tyle tylko, że chłopak na to nie pozwoli i stanie w jej obronie. Ale Pola od razu domyśli się, że Brodzińska nie zrobiła tego bez powodu, co otwarcie zakomunikuje Sokalskiemu. I w 3282 odcinku "Barw szczęścia" chłopak w końcu postanowi coś z tym zrobić.

Emil powie Emilce, że wybrał nie ją, a Polę w 3282 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3282 odcinku "Barw szczęścia" Emilka przecież wciąż będzie jego przyjaciółką, a więc będzie zasługiwała na szczerość. A że on już zdąży poprosić Polę o to, aby została jego dziewczyną, a ona się na to zgodzi, to przyjdzie mu o tym powiedzieć także i Brodzińskiej. Zwłaszcza, po tym, gdy dowie się, że i jej się podoba nieco bardziej!

Ale w 3282 odcinku "Barw szczęścia" Emil rozwieje wszelkie nadzieje Emilki, gdy da jej jasno do zrozumienia, że między nimi nie będzie nic więcej, bo on woli Polę! Oczywiście, Sokalski dalej będzie chciał przyjaźnić się z Brodzińską, ale na swoją dziewczynę nie wybierze jej tylko właśnie jej rywalkę, bo to w niej się zakocha!

- Chciałem ci powiedzieć, że mi na tobie zależy… ale na Poli też! Miałem na myśli, że… no, że ty i ja się przyjaźnimy. Zawsze tak było, co nie? A Pola mi się podoba. Tak bardziej jak… dziewczyna. Rozumiesz?... - wyjaśni jej Emil.

Wybór Sokalskiego kompletnie załamie Brodzińską w 3282 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3282 odcinku "Barw szczęścia" Emilka zrozumie, o co będzie chodzić Emilowi. Ale już jego wyboru nie będzie w stanie zaakceptować. Szczególnie, że kompletnie nie będzie mieć pojęcia, czemu Sokalski woli Polę, a nie ją!

- W czym jestem od niej gorsza?… Dlaczego Emil woli ją, a nie mnie?! - załamie się Emilka.

Wybór Sokalskiego w 3282 odcinku "Barw szczęścia" ogromnie dotknie Brodzińską, która po jego poznaniu niemal natychmiast zaleje się łzami. I choć przy Emilu będzie robić dobrą minę do złej gry, to jednak jak wróci do domu, to już dłużej nie będzie w stanie udawać, że jej to nie rusza. I nic dziwnego, gdyż w końcu chłopak złamie jej serce...