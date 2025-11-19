Barwy szczęścia, odcinek 3275: Wspólne śniadanie Janki i Mariusza. Wykorzysta nieobecność Kasi - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3275 - środa, 10.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

W serialu „Barwy szczęścia" Janka i Mariusz zaczną regularnie jadać ze sobą posiłki. Tę nową tradycję zapoczątkuje Karpiuk, a sąsiadka i od niedawna także pracownica sprytnie ją będzie kontynuować. Czy Kasia powinna zacząć pilnować narzeczonego?

Obiad Janki i Mariusza w 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia" poważna awaria uczyni pracę w gospodarstwie Mariusza niemożliwą. Wysiądzie system nawadniania. W dodatku zostanie sam z Janką, bo Kasia pojedzie do Warszawy. Kiedy kryzys zostanie zażegnany, oboje będą głodni jak wilki. Wspólny obiad z Karpiukiem – Janka nie mogła marzyć o niczym fajniejszym po pracy! Właśnie to zaproponuje jej Mariusz.

Śniadanie Janki i Mariusza w 3275. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3275. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia znowu zostawi Mariusza w charakterze słomianego wdowca w jego gospodarstwie - będzie w Warszawie. No, nie całkiem samego – będzie przecież Janka… Sprytna dziewczyna wykorzysta kolejną okazję i przez żołądek do serca, zaatakuje Karpiuka świeżymi wypiekami o poranku:

- W sklepie były tylko pączki i drożdżówki z makiem... Wzięłam to i to! Mam nadzieję, że lubisz? – zapyta pakując mu się do domu.

- Nie spodziewałem się takiej dostawy… Ani ciebie… - wyduka kompletnie zaskoczony Mariusz.

Ale ucieszy się widząc rozpromienioną Dąbrowską wchodzącą do jego kuchni – będzie wyglądać tak nęcąco, jak jedna ze świeżo wypieczonych bułeczek, które przyniesie.