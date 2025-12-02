Barwy szczęścia, odcinek 3272: Brawurowa akcja Kodura i Majaka! Bazylow nie uniknie kary – ZDJĘCIA

Dla Kodura (Oskar Stoczyński) dorwanie Bazylowa (Andrzej Szeremeta) i postawienie mu zarzutów za gwałty na Soni (Weronika Nockowska) i szereg innych przestępstw stanie się sprawą priorytetową. Postawi sobie za punkt honoru, by osadzić w więzieniu sprawcę potwornych krzywd, jakie wyrządził jej i, pośrednio, Mateuszowi (Filip Kowalewicz). Okazja się nadarzy i Marcin z Majakiem (Łukasz Borkowski) ją wykorzystają w 3272. odcinku serialu „Barwy szczęścia”.

„Barwy szczęścia" odcinek 3272 - poniedziałek, 08.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia wskaże Bazylowa jako sprawcę gwałtów na niej. Podczas składania zeznań opowie Kodurowi o jej podejrzeniach, że Stefaniak (Paweł Ławrynowicz) robił z nim podejrzane interesy i o tym, jak nią handlował, spłacając jej ciałem swoje długi.

Będzie szansa dla Soni w 3272. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

W 3272. odcinku serialu „Barwy szczęścia” rozentuzjazmowany Majak poinformuje Kodura, że nagrania z cyfrowej ramki na zdjęcia – kluczowe dla obrony Soni i postawienia zarzutów Bazylowowi – zostały odzyskane przez śledczych. Obydwaj policjanci będą poruszeni tym, co na nich zobaczą. Marcin postawi sobie za punkt honoru, by ująć Bazylowa i postawić mu zarzuty. Majak natomiast przyzna, że żadna sprawa w jego dotychczasowej karierze nie była dla niego tak przytłaczająca.

Kodur i Majak zgarną Bazylowa w 3272. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3272. odcinku serialu „Barwy szczęścia” szczęście uśmiechnie się do Kodura i Soni, ale nie do Bazylowa, nad którym zbiorą się czarne chmury.

- Bazylowa trzeba zgarnąć – zacznie powtarzać jak mantrę Marcin i okazja do tego nadarzy się zaskakująco szybko.

Akcja schwytania i aresztowania gangstera rozegra się na ruchomych schodach i wezmą w niej udział trzej funkcjonariusze, w tym Majak. Nie tego będzie się spodziewał zadufany w sobie Bazylow. Nie będzie w stanie wygrać z Kodurem, który regularnie rozgrywa mecze pod okiem Darka (Andrzej Niemyt).

