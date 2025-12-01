Barwy szczęścia, odcinek 3271: Dramatyczne zeznanie Soni po zabójstwie Stefaniaka! Kodurem wstrząśnie to, co od niej usłyszy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3271 - piątek, 05.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3270. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia zobaczy nagrania zarejestrowane przez kamerę ukrytą w cyfrowej ramce do zdjęć. Z szeroko otwartymi oczami obejrzy wszystko, co się nagrało – jak Stefaniak dosypuje jej do herbaty narkotyk, jak każe Mateuszowi wypić „zaprawiony” nim napój, jak Bazylow (Andrzej Szeremeta) i jego kumpel gangster rozbierają się, żeby ją zgwałcić i jak jest przy tym obecny jej „ukochany” Robert… Kiedy wróci do domu, Sonia wszystko mu wykrzyczy, a on tylko ją wyśmieje i zniszczy ramkę. W afekcie roztrzęsiona dziewczyna podczas szamotaniny chwyci nóż i dźgnie nim swojego oprawcę. Śmiertelnie...

Sonia złoży zeznania Kodurowi w 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia” roztrzęsiona, zapłakana Sonia złoży zeznania przesłuchującemu ją Kodurowi.

- Ja go kochałam… Najmocniej na świecie… Ja mu ufałam, ja mu powierzałam swojego syna. Rozumie pan, co to znaczy? Ja nie wiem, jak ktoś, kogo kochałam, mógł zrobić takie rzeczy… - powie zrozpaczona.

- Proszę doprecyzować, co ma pani na myśli.

- Pan naprawdę chce, żebym ja to mówiła? Przecież są nagrania z ramki. Widzieliście nagrania…

- Nagrania zostały uszkodzone.

- Jak to?! Nie ma tych nagrań?

- Staramy się je odzyskać. Proszę opowiedzieć swoimi słowami, co się wydarzyło. Oczywiście, możemy też poczekać na funkcjonariuszkę, żeby przyjęła pani zeznania.

- Ja… Bóle głowy, siniaki, ja nie wiedziałam, jak je tłumaczyć, ale czułam, że coś jest nie w porządku. Tę ramkę to kupił Sebastian (Marek Krupski). I tam się nagrało, jak oni przyszli.

- Mężczyźni, którzy odwiedzali państwa mieszkanie… - dopowie Marcin.

Sonia zostanie w areszcie w 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur zapyta, czy Sonia może któregoś z mężczyzn rozpoznać na okazanych zdjęciach, a ona wskaże Bazylowa.

- Tak. Właściciel stacji benzynowej i jeszcze kilku innych biznesów. Ale przede wszystkim gangster – przytaknie Marcin.

Sonia przyzna, że Stefaniak robił z nim jakieś interesy.

- … i handlował mną. A Robert na to patrzył. Może brał za to pieniądze, bo ostatnio miał ich więcej. I spłacał Bazylowowi długi. Tak je spłacał – Sonia wybuchnie spazmatycznym płaczem i zwiesi głowę.

- Zrobimy teraz przerwę, dobrze? Poproszę do nas panią psycholog – zaproponuje poruszony Marcin.

A potem Sonia trafi do celi w areszcie śledczym, na swoją pierwszą z wielu nieprzespanych nocy...

Barwy szczęścia. Sonia wybaczy Stefaniakowi pobicie! Skrzywdzi jej syna?