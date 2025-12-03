Barwy szczęścia, odcinek 3271: Karol rozczaruje Darka nastawieniem do tragedii Soni. Bardziej będzie go obchodziło to, co inni myślą o jego związku – ZDJĘCIA

2025-12-03 14:12

W 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia" tragedia Soni (Weronika Nockowska) wstrząśnie Darkiem (Andrzej Niemyt). Będzie się obwiniał o to, że nie potrafił skutecznie pomóc sąsiadce. On będzie w zupełnej rozsypce, a Karol (Jan Wieczorkowski) zachowa stoicki spokój, czego Janicki nie będzie mógł pojąć. Po lekarzu dramat Soni spłynie jak po kaczce. To, co będzie go zajmować, to czy Kodur (Oskar Stoczyński) domyśla się, że są kochankami. I tylko to!

„Barwy szczęścia" odcinek 3271 - piątek, 05.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" Karol nadal ukrywa swój homoseksualizm ze strachu przed wykluczeniem i pogorszeniem relacji z innymi. Tak jak z matką, która swoją w ogóle z nim zerwała, kiedy w Boże Narodzenie przyznał się jej, że jest gejem. Kazała mu wynieść się z domu i wystawiła jego walizki za drzwi.

W serialu „Barwy szczęścia” Darek z Karolem lepiej czują się za granicą

Kiedy Darek namówił Karola na wspólny urlop i pojechali razem na narty do Austrii, czuli się tam najlepiej. Zwłaszcza Czubak, który przestał się rozglądać wokół, czy nie ma w pobliżu kogoś znajomego, kto zobaczy ich w duecie. Mogli przestać się ukrywać i niczego nie udawać. Od powrotu do Polski wszystko znowu jest po staremu.

Szokujące zachowanie Karola w 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia" roztrzęsiona i kompletnie załamana Sonia zostanie przesłuchana przez Kodura, a w tym czasie Darek przeżyje katusze, obwiniając się o to, że nie umiał jej pomóc. Była u niego, oglądali nagrania z monitoringu, zachowywała się dziwnie, ale twierdziła, że wszystko u niej w porządku. Janicki będzie w rozsypce, a po Karolu wszystko spłynie.

- Ja nie potrafię tak, jak ty. Wczoraj normalnie pojechałeś na dyżur – stwierdzi Darek niemal płacząc.

- Co miałem zrobić? Nie było nikogo na zastępstwo. Taka praca… - odpowie Czubak z nosem w smartfonie.

- Ja nic nie zrobiłem. Ona przyszła w takim stanie, a ja nie zareagowałem...

- Zareagowałeś, zaproponowałeś pomoc. Rozmawiałeś z nią, próbowałeś jej pomóc. To ona odmówiła pomocy. Nie mogłeś nic więcej zrobić.

- Serio? Podchodzisz do tego tak spokojnie… - Darek będzie niemile zaskoczony jego postawą.

- Nie jestem spokojny. W Afryce widziałem dużo, śmierć nie raz, cierpiące kobiety, dzieci… Jeśli ktoś zawinił, to nie my. Tylko ten facet. Myślisz, że Marcin się domyśla, że ty i ja, no wiesz… - Karol zejdzie szokująco gładko na temat ich związku, w tej chwili naprawdę drugorzędny wobec tragedii, jaka wydarzyła się za ścianą.

- Serio? To jest dla ciebie teraz najważniejsze? – Janicki będzie zniesmaczony.

- Życie toczy się dalej. Ja po prostu chcę wiedzieć, jak się zachować.

- Szczerze, to myślę, że się domyślił i że wszyscy się domyślają i ty też powinieneś się już z tym pogodzić. Ludzie mają prawdziwe problemy, a ty… - pokręci głową.

Czy Karol kiedykolwiek odważy się ujawnić i uszczęśliwić tym Darka, który chce zachowywać się tak, jak inni zakochani?

Barwy szczęścia, odcinek 3271. Darek (Andrzej Niemyt), Karol (Jan Wieczorkowski)
