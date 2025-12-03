Barwy szczęścia, odcinek 3271: Karol rozczaruje Darka nastawieniem do tragedii Soni. Bardziej będzie go obchodziło to, co inni myślą o jego związku – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3271 - piątek, 05.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" Karol nadal ukrywa swój homoseksualizm ze strachu przed wykluczeniem i pogorszeniem relacji z innymi. Tak jak z matką, która swoją w ogóle z nim zerwała, kiedy w Boże Narodzenie przyznał się jej, że jest gejem. Kazała mu wynieść się z domu i wystawiła jego walizki za drzwi.

W serialu „Barwy szczęścia” Darek z Karolem lepiej czują się za granicą

Kiedy Darek namówił Karola na wspólny urlop i pojechali razem na narty do Austrii, czuli się tam najlepiej. Zwłaszcza Czubak, który przestał się rozglądać wokół, czy nie ma w pobliżu kogoś znajomego, kto zobaczy ich w duecie. Mogli przestać się ukrywać i niczego nie udawać. Od powrotu do Polski wszystko znowu jest po staremu.

Szokujące zachowanie Karola w 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia" roztrzęsiona i kompletnie załamana Sonia zostanie przesłuchana przez Kodura, a w tym czasie Darek przeżyje katusze, obwiniając się o to, że nie umiał jej pomóc. Była u niego, oglądali nagrania z monitoringu, zachowywała się dziwnie, ale twierdziła, że wszystko u niej w porządku. Janicki będzie w rozsypce, a po Karolu wszystko spłynie.

- Ja nie potrafię tak, jak ty. Wczoraj normalnie pojechałeś na dyżur – stwierdzi Darek niemal płacząc.

- Co miałem zrobić? Nie było nikogo na zastępstwo. Taka praca… - odpowie Czubak z nosem w smartfonie.

- Ja nic nie zrobiłem. Ona przyszła w takim stanie, a ja nie zareagowałem...

- Zareagowałeś, zaproponowałeś pomoc. Rozmawiałeś z nią, próbowałeś jej pomóc. To ona odmówiła pomocy. Nie mogłeś nic więcej zrobić.

- Serio? Podchodzisz do tego tak spokojnie… - Darek będzie niemile zaskoczony jego postawą.

- Nie jestem spokojny. W Afryce widziałem dużo, śmierć nie raz, cierpiące kobiety, dzieci… Jeśli ktoś zawinił, to nie my. Tylko ten facet. Myślisz, że Marcin się domyśla, że ty i ja, no wiesz… - Karol zejdzie szokująco gładko na temat ich związku, w tej chwili naprawdę drugorzędny wobec tragedii, jaka wydarzyła się za ścianą.

- Serio? To jest dla ciebie teraz najważniejsze? – Janicki będzie zniesmaczony.

- Życie toczy się dalej. Ja po prostu chcę wiedzieć, jak się zachować.

- Szczerze, to myślę, że się domyślił i że wszyscy się domyślają i ty też powinieneś się już z tym pogodzić. Ludzie mają prawdziwe problemy, a ty… - pokręci głową.

Czy Karol kiedykolwiek odważy się ujawnić i uszczęśliwić tym Darka, który chce zachowywać się tak, jak inni zakochani?