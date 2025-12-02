Barwy szczęścia, odcinek 3271: Dramat Darka po śmierci Stefaniaka! Nie będzie mógł sobie darować, że nie pomógł Soni - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3271 - piątek, 5.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3271 odcinku "Barw szczęścia" Darek wciąż nie będzie mógł dojść do siebie po śmierci Stefaniaka. Do tego stopnia, że nie będzie w stanie pracować, przez co nie zjawi się na treningu i poprosi osobę z klubu, aby go wytłumaczyła.

- Powiedz dzieciom i rodzicom, że jutro już będę normalnie - poprosi Darek.

W zupełnym przeciwieństwie do Karola, który w 3271 odcinku "Barw szczęścia" uzna, że Darek powinien normalnie pracować z resztą tak samo jak zrobi to on. Mimo tego, iż będzie takim samym świadkiem zabójstwa Stefaniaka, jak on! Ale Janicki przeżyje to zupełnie inaczej.

- Powinieneś jechać. Oderwać się. Przewietrzysz głowę - uzna Karol.

- Nie potrafię tak jak ty. Wczoraj normalnie pojechałeś na dyżur - przyzna Janicki.

- Co miałem zrobić? Nie było nikogo na zastępstwo. Taka praca... - wyjaśni Czubak.

Darek poczuje się winny śmierci Stefaniaka w 3271 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3271 odcinku "Barw szczęścia" Darek będzie miał ogromne wyrzuty sumienia i będzie obarczał się winą za całą tą sytuację. Janicki będzie miał do siebie sporo żalu o to, że nie pomógł Soni, gdyż z perspektywy czasu zda sobie sprawę, że, gdyby zachował się inaczej, to może do tego wszystkiego by nie doszło. Ale Karol nie pozwoli mu tak myśleć! Tym bardziej, że doskonale będzie wiedział, że było zupełnie inaczej!

- Nic nie zrobiłem. Ona przyszła w takim stanie, a ja nie zareagowałem. Nie wiem no... - zacznie wyrzucać sobie Darek, ale Karol szybko wyprowadzi go z błędnego myślenia - Zareagowałeś. Rozmawiałeś z nią, próbowałeś jej pomóc. To ona odmówiła pomocy. Nie mogłeś nic więcej zrobić...

Postawa Karola w 3271 odcinku "Barw szczęścia" ogromnie zadziwi Darka. Jednak ukochany szybko wyjaśni mu, że dla niego to nie jest żadna nowość, gdyż sam już nie raz to przeżył.

- Serio, podchodzisz do tego tak spokojnie? - zdziwi się Janicki.

- Nie jestem spokojny. Ale w Afryce widziałem dużo. Widziałem śmierć nie raz widziałem cierpiące kobiety, dzieci. Jeśli ktoś zawinił, to nie my, tylko ten facet - uświadomi go Czubak.

Załamany Janicki wygranie Czubakowi w 3271 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3271 odcinku "Barw szczęścia" Karol momentalnie zmieni temat i oczywiście zejdzie na kwestie ich związku, czym jeszcze bardziej zaskoczy Darka. Do tego stopnia, że Janicki w końcu nie wytrzyma i wygarnie mu, o tym myśli!

- Darek, słuchaj, myślisz, że Marcin się domyśla, że ty i ja jakby no wiesz... - zacznie Karol.

- Serio? To jest dla ciebie teraz najważniejsze? - oburzy się Darek.

- Życie toczy się dalej. Po prostu chcę wiedzieć, jak się zachować - stwierdzi chłodno Czubak.

- Szczerze myślę, że się domyślił. Myślę, że wszyscy się domyślają. I ty też powinieneś się już z tym pogodzić. Wiesz, ludzie mają prawdziwe problemy, a ty... - wygranie mu jeszcze bardziej dobity Janicki w 3271 odcinku "Barw szczęścia"!

