Barwy szczęścia, odcinek 3270: Darek i Karol świadkami zabójstwa Stefaniaka! Znajdą zwłoki i wydadzą Sonię policji? - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-11-17 15:56

W 3270 odcinku "Barw szczęścia" Darka (Andrzej Niemyt) i Karola (Jan Wieczorkowski) zaniepokoją krzyki, dochodzące z mieszkania Roberta Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz). To nie będzie pierwszy hałas zza drzwi. Jednak ten ewidentnie nie będzie wskazywał na imprezę. Zdecydują się natychmiast interweniować! W 3270 odcinku "Barw szczęścia" zszokowani sąsiedzi zobaczą leżącego na podłodze Stefaniaka i Sonię (Weronika Nockowska) z nożem w ręku, która na ich widok momentalnie go wypuści! Lekarz od razu podbiegnie do rannego, ale cios jego ukochanej okaże się śmiertelny! I wówczas na miejscu zjawi się policja! Czy partnerzy ją im wydadzą? Koniecznie poznaj szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 3270 - środa, 3.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3270 odcinku "Barw szczęścia" Darek i Karol będą akurat wracać do mieszkania Janickiego z zakupów, gdy usłyszą niepokojące krzyki z lokum Stefaniaka. I choć nie będzie to pierwszy raz, gdyż przecież partner Czubaka już wcześniej zwróci im uwagę na nocne hałasy, gdy akurat będzie odbywać się tam impreza z udziałem Bazylowa (Andrzej Szeremeta) i jego ludzi, po której goście Stefaniaka narobią szkód, to jednak to będą zupełnie inne dźwięki niż wcześniej.

I z tego względu w 3270 odcinku "Barw szczęścia" Janicki i Czubak zdecydują się natychmiast interweniować. Szczególnie, gdy jak podaje swiatseriali,interia.pl, usłyszą to jedno zdanie z ust Soni, która jak Darek już wcześniej odkryje nawet nie będzie mieć pojęcia, co dzieje się w ich domu. Ale teraz to się zmieni, gdyż właśnie dzięki sąsiadowi, który jako pierwszy nakieruje ją, że Robert ją oszukuje, Sonia w końcu dowie się prawdy, gdy obejrzy nagrania z kamerki, którą sama zainstaluje w jego mieszkaniu!

- Jak można być tak podłym? - usłyszą partnerzy.

Karol i Darek już nie zdołają pomóc martwemu Robertowi w 3270 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3270 odcinku "Barw szczęścia" Karol i Darek natychmiast wkroczą do mieszkania Roberta, którego zobaczą leżącego w bezruchu na podłodze. A nad nim Sonię z nożem w ręku, który na ich widok momentalnie jej wypadnie. I wówczas Czubak natychmiast poleci swojemu ukochanemu, aby zadzwonił po karetkę, a sam podbiegnie do Stefaniaka, aby udzielić mu pierwszej pomocy. Ale niestety, już nic nie zdziała, gdyż cios Soni okaże się śmiertelny, w związku z czym nie będzie już kogo ratować. Mimo iż sąsiedzi zareagują naprawdę szybko!

- Dzwoń po karetkę! - poleci w pierwsze chwili Karol, Darkowi.

Jednak w 3270 odcinku "Barw szczęścia" lekarz nie wyczuje już pulsu u Roberta, w związku z czym Stefaniak będzie już martwy! Robert zginie z rąk wściekłej Soni, która w szale chwyci za nóż po odkryciu straszliwej prawdy o tym, że padła nie tylko jego ofiarą, tak samo jak tym razem i jej syn Mateuszek (Filip Kowalewicz), którego także uśpił, ale i Bazylowa i jego ludzi, którzy okrutnie ją wykorzystali. I choć Karol i Darek nie będą znać tej straszliwej prawdy, to i tak nie wydadzą Soni przed Kodurem (Oskar Stoczyński), który zjawi się na miejscu tragedii!

Czubak i Janicki nie wydadzą Soni przed Kodurem, ale roztrzęsiona kobieta sama się przyzna w 3270 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3270 odcinku "Barw szczęścia" usłyszą, co usłyszą, a Darek dobrze będzie znał Roberta, przed którym już wcześniej ratował jego poprzednią partnerkę Wandę Halicką (Beata Fido), a teraz zrobi to samo w przypadku Soni! I z tego względu Karol wyzna Marcinowi, że kobieta najpewniej działa w obronie własnej, a nie, że z zimną krwią go zamordowała!

- On miał już na koncie wyrok... To poufna informacja - wyzna inspektor, Karolowi.

I choć w 3270 odcinku "Barw szczęścia" Kodur będzie w stanie w to uwierzyć, gdyż Stefaniak już będzie miał na swoim koncie wyrok, to jednak w przypadku Soni nie będzie inaczej! A że roztrzęsiona kobieta przyzna się do zabicia Roberta, to niestety Marcin będzie musiał ją aresztować. I zeznania Darka i Karola nic tu już nie zmienią...

Barwy szczęścia, odcinek 3270. Stefaniak (Paweł Ławrynowicz), Karol (Jan Wieczorkowski), Darek (Andrzej Niemyt), Sonia (Weronika Nockowska)
