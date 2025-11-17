Barwy szczęścia, odcinek 3270: Tak Sonia wreszcie odkryje, co robił jej Stefaniak z Bazylowem! Zabije go, bo tym razem nie oszczędzi i Mateuszka

"Barwy szczęścia" odcinek 3270 - środa, 3.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3270 odcinku "Barw szczęścia" Sonia znów obudzi się z potwornym bólem głowy i lukami w pamięci, gdyż ponownie nie będzie pamiętać, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru. I to oczywiście, nie bez powodu, gdyż Stefaniak kolejny raz dosypie jego środka usypiającego, ale tym razem już do herbaty i to nie tylko jej, ale i jak podaje swiatseriali.interia.pl Mateuszka! A to dlatego, że tym razem chłopca nie uda mu się pozbyć z mieszkania, przez co i nim będzie musiał się zająć, aby nie odkrył, co Bazylow ze swoimi ludźmi robią z jego matką!

I w związku z tym, w 3270 odcinku "Barw szczęścia" i Mateuszek poskarży się Soni na złe samopoczucie, a jego matka wcale nie będzie czuć się lepiej. A to z kolei nie ujdzie uwadze i Dominiki, gdy jej przyjaciółka po kolejnym uśpieniu przez Stefaniaka i wykorzystaniu przez Bazylowa i jego ludzi, zjawi się w pracy w "Feel Good" i będzie sprawiać wrażenie kompletnie nieprzytomnej. Tym bardziej, że będzie mieć podkrążone oczy i małą wiedzę na temat tego, co dzieje się wokół niej!

- Nie wiem, o co chodzi...Znowu jestem niewyspana, głowa mnie boli. Jakbym piła wczoraj przez pół nocy... Mati też był rano jakiś nieswój - przyzna jej Sonia.

Dominika poleci Soni obejrzeć nagrania z mieszkania Roberta w 3270 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3270 odcinku "Barw szczęścia" Dominika od razu domyśli się, że to z pewnością sprawka Roberta, ale nie powie tego wprost, gdyż zda sobie sprawę, jak jej przyjaciółka mogłaby na to zareagować. I z tego względu spyta ją po prostu o to, czy oglądała nagrania. Szczególnie, że i ona będzie wiedzieć o zainstalowanej przez niej kamerce w mieszkaniu Stefaniaka!

- A sprawdzałaś nagranie? - zapyta ją Dominika, ale Sonia tego nie zrobi, gdyż przez ostatnią ciągłą obecność Roberta w mieszkaniu, nie będzie mieć do tego warunków - Nie było kiedy...

Ale do czasu 3270 odcinka "Barw szczęścia", gdy Stefaniak nieoczekiwanie zjawi się w "Feel Good" i uprzedzi Sonię, że ma dziś kilka spotkań, przez co spotkają się dopiero późnym popołudniem. I wówczas Dominika sama wypchnie ją do mieszkania Roberta!

- Na co czekasz? Leć do domu.. Teraz albo nigdy - poradzi jej przyjaciółka jak tylko Stefaniak wyjdzie z lokalu.

Sonia zobaczy, jak Stefaniak usypia ją i Mateuszka, a następnie wydaje ją Bazylowi i jego ludziom i nie wytrzyma w 3270 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3270 odcinku "Barw szczęścia" Sonia pójdzie za radą Dominiki i wróci do mieszkania Roberta, gdzie zacznie oglądać nagrania z ukrytej kamerki. I wówczas dozna pierwszego szoku, gdy zobaczy, jak Stefaniak dolewa jej i Mateuszkowi czegoś do herbaty. Ale najgorsze będzie dopiero przed nią, gdyż chwilę później dostrzeże jak sama traci przytomność, po czym podchodzą do niej dwaj mężczyźni, których Robert prosi, aby byli delikatni.

- Nie bój się. Nie zepsujemy takiej fajnej zabawki - usłyszy głos Bazylowa.

I w tym momencie w 3270 odcinku "Barw szczęścia" dla wstrząśniętej Soni stanie się jasne, czemu ostatnio tak źle się czuje porankami i niczego nie pamięta. I oczywiście, tak tego nie zostawi. Szczególnie, że w tym samym momencie, gdy ona to zrozumie, w mieszkaniu stanie i Robert, któremu jego ukochana prosto w twarz wykrzyczy co o nim myśli i co z tym zrobi.

Jednak emocje w niej będą tak silne, że nie zdoła się uspokoić i w przypływie złości chwyci za nóż, którym śmiertelnie ugodzi Stefaniaka! Robert umrze i raz na zawsze zapłaci za to, co jej zrobił!

- Sprowadzasz tu swoich obrzydliwych kumpli! ... Wszystko widziałam i idę na policję!... Jak można być tak podłym? - wyrzuci mu na chwilę przed śmiercią.