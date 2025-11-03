Barwy szczęścia, odcinek 3266: Dominika znajdzie dowód, że Sonia jest ofiarą Bazylowa. Rozpozna bandytę na nagraniu z monitoringu

"Barwy szczęścia" odcinek 3266 - czwartek, 27.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Już od dawna w serialu "Barwy szczęścia" Dominika podejrzewa, że w związku Soni i Stefaniaka źle się dzieje, że bezwzględny Robert krzywdzi nie tylko ją, ale też cierpi przez niego Mateuszek (Filip Kowalewicz). To przecież on wyjawił synowi Soni prawdę o jej pobycie w więzieniu, o tym, że Dominika i Sebastian (Marek Krupski) o wszystkim wiedzieli, ale chcieli chronić Mateusza i wymyślili kłamstwo o jej wyjeździe za granicę.

Dominika domyśli się, jak bardzo Stefaniak krzywdzi Sonię?

Wreszcie przyjaciółka Soni zauważyła siniaka na jej szyi i stało się dla niej jasne, że Robert dopuszcza się przemocy, że w jego pobliżu nikt nie może czuć się bezpiecznie. Ale przez długi czas Dominice przez myśl nie przejdzie, że "ukochany" Soni zrobił z niej ofiarę Bazylowa, że sprowadza do mieszkania bandytę, żeby ten bezkarnie gwałcił kobietę, nieprzytomną po zażyciu pigułki gwałtu.

Zgwałcona Sonia w serialu "Barwy szczęścia" będzie miała luki w pamięci

Zgwałcona Sonia w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia", każdego ranka po koszmarnej nocy ze swoim oprawcą, nie będzie nic pamiętała. Aż pewnego dnia znajdzie w domu "podejrzane" ślady, jak po imprezie, a sąsiad Darek (Andrzej Niemyt) wspomni o dobiegających z jej mieszkania hałasach. Podejrzane luki w pamięci Soni sprytny Stefaniak wyjaśni jednak bardzo przekonująco...

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3266: Stefaniak znów pobije Sonię. Dominika wyśle ją na obdukcję?

Darek w 3266 odcinku "Barw szczęścia" ujawni nagranie z monitoringu z oprawcą Soni

Dopiero w 3266 odcinku "Barw szczęścia" Darek postanowi coś zrobić z tym, że w mieszkaniu Soni i Roberta dość regularnie pojawiają się goście, wyglądający na gangsterów. Zapyta o nich Sonię, lecz ona nie udzieli żadnej konkretnej odpowiedzi. Wreszcie Janicki pokaże nagranie z osiedlowego monitoringu Dominice. Licząc na to, że przyjaciółka Soni jakoś mu wyjaśni to, że Stefaniak za często urządza imprezy i zaprasza na niej zwykłych bandziorów!

Dominika dzięki nagraniu od Darka w 3266 odcinku "Barw szczęścia" rozpozna Bazylowa!

Dzięki filmikowi z monitoringu w 3266 odcinku "Barw szczęścia" Dominika zauważy Bazylowa, rozpozna w nim dawnego klienta Soni, który teraz niemal co noc gości w mieszkaniu Roberta! Ponieważ cierpiąca na zaniki pamięci Soni niczego Dominice nie wyjaśni, ona będzie niemal pewna, że Stefaniak sprowadza go do domu tylko w jednym celu.

Czy zdąży w porę ostrzec Sonię, zanim Robert z bandytą posuną się jeszcze dalej? To wyjaśni się dopiero w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" w grudniu.