Barwy szczęścia, odcinek 3266: Dominika zakaże Soni pracy. Nie z ranami, jakie zada jej Stefaniak – WIDEO

Anna Kilian
2025-11-27 11:15

W 3266 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Soni (Weronika Nockowska) nie uda się zamydlić oczu Dominice (Karolina Chapko). To Robert Stefaniak (Paweł Ławrynowicz) wykręci jej nadgarstek, ale ona będzie uparcie twierdzić, że to był wypadek, a w ogóle to ona jest wszystkiemu winna. Kowalska będzie miała dość jej tłumaczeń. Każe jej iść do lekarza na obdukcję. Jeśli tego nie zrobi, nie może pracować w "Feel Good". Czy Sonia w 3266 odcinku "Barw szczęścia"posłucha Dominiki i zgłosi na policję, że Robert ją pobił?

„Barwy szczęścia" odcinek 3266 - czwartek, 27.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Sonia nie wie, że regularnie staje się ofiarą gwałtów, które organizuje Stefaniak. Wciąż broni go przed Dominiką, która go zna i nie ma złudzeń co do tego, jakim jest człowiekiem. Kiedy Kowalska mówi cokolwiek krytycznego pod jego adresem, reaguje złością i twierdzi, że go kocha i jest z nim szczęśliwa!

Dominika odkryje u Soni ślady pobicia w 3266 odcinku "Barw szczęścia”

W 3266. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia, której Stefaniak wcześniej wykręcił rękę – bo zajrzała do jego portfela - stęknie z bólu przy Dominice w Feel Good. Kiedy Kowalska zainteresuje się, co się stało, usłyszy od niej kłamstwo – przewróciła się… Ale przyjaciółka, która też doświadczyła w związku przemocy, nie da się oszukać. Domyśli się, że to sprawka Roberta. Sonia zacznie go usprawiedliwiać – to jej wina, bo przeszukiwała jego rzeczy i każdy by się w takiej sytuacji wkurzył…

Dominika wyśle Sonię do lekarza w 3266 odcinku "Barw szczęścia”

W 3266. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominikę zirytuje to, że Sonia usiłuje wybielić Stefaniaka:

- Serio, Sonia?! Przemoc ci tak spowszedniała, że pozwalasz sobą pomiatać? (…) Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyś przestała godzić się na takie traktowanie?

Ona jednak znów zaprzeczy – to był wypadek, a Robert jej nie bije…:

- Nie będę tego drążyć, bo nie ma czego – koniec tematu – powie.

- Dobrze. Ale nie będziesz tu pracować, dopóki nie obejrzy tego lekarz. Masz iść do lekarza i zrobić obdukcję.

Barwy szczęścia, odcinek 3266. Sonia (Weronika Nockowska), Dominika (Karolina Chapko)
