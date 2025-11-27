Barwy szczęścia, odcinek 3266: Dominika zakaże Soni pracy. Nie z ranami, jakie zada jej Stefaniak – WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3266 - czwartek, 27.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Sonia nie wie, że regularnie staje się ofiarą gwałtów, które organizuje Stefaniak. Wciąż broni go przed Dominiką, która go zna i nie ma złudzeń co do tego, jakim jest człowiekiem. Kiedy Kowalska mówi cokolwiek krytycznego pod jego adresem, reaguje złością i twierdzi, że go kocha i jest z nim szczęśliwa!

Dominika odkryje u Soni ślady pobicia w 3266 odcinku "Barw szczęścia”

W 3266. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia, której Stefaniak wcześniej wykręcił rękę – bo zajrzała do jego portfela - stęknie z bólu przy Dominice w Feel Good. Kiedy Kowalska zainteresuje się, co się stało, usłyszy od niej kłamstwo – przewróciła się… Ale przyjaciółka, która też doświadczyła w związku przemocy, nie da się oszukać. Domyśli się, że to sprawka Roberta. Sonia zacznie go usprawiedliwiać – to jej wina, bo przeszukiwała jego rzeczy i każdy by się w takiej sytuacji wkurzył…

Dominika wyśle Sonię do lekarza w 3266 odcinku "Barw szczęścia”

W 3266. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominikę zirytuje to, że Sonia usiłuje wybielić Stefaniaka:

- Serio, Sonia?! Przemoc ci tak spowszedniała, że pozwalasz sobą pomiatać? (…) Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyś przestała godzić się na takie traktowanie?

Ona jednak znów zaprzeczy – to był wypadek, a Robert jej nie bije…:

- Nie będę tego drążyć, bo nie ma czego – koniec tematu – powie.

- Dobrze. Ale nie będziesz tu pracować, dopóki nie obejrzy tego lekarz. Masz iść do lekarza i zrobić obdukcję.

Barwy szczęścia. Sonia zacznie się bać Stefaniaka!