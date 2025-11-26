Barwy szczęścia, odcinek 3265: Sonia oskarży Stefaniaka, że ją okłamał. Tak się wywinie z imprezy z bandytami - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-11-26 20:03

W 3265 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sonia (Weronika Nockowska) dowie się, że Robert Stefaniak (Paweł Ławrynowicz) sprowadza na imprezy do ich mieszkania swoich "przyjaciół". Od Darka (Andrzej Niemyt) usłyszy, że całe osiedle słyszało, jak bawili się goście Stefaniaka na popijawie i co zniszczyli. Ale ona nie będzie nic pamiętała z poprzedniej nocy, bo znów została odurzona narkotykiem. Kiedy Sonia w 3265 odcinku "Barw szczęścia" zapyta Roberta o imprezę, on znów się sprytnie. Wmówi kochance, że nie imprezował z bandytami tylko z "kumplem" z problemami. Ona oskarży go o kłamstwo.

"Barwy szczęścia" odcinek 3265 - środa, 26.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Czy Sonia w 3265 odcinku "Barw szczęścia" przejrzy na oczy, kiedy Darek doniesie jej o imprezie, która poprzedniej nocy zakłóciła spokój na osiedlu? Już dawno powinna domyślić się, że nie bez powodu Robert tak często planuje ich "romantyczne" wieczory, w których głównym punktem kolacji jest alkohol - wino albo drinki. Ale ogłupiona, zaślepiona miłością do zwyrodnialca jak gąbka chłonie każde jego kłamstwo. Tak też będzie tym razem. 

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3266: Sonia przeszuka Stefaniaka! Wściekły Robert się wykręci i zacznie jej grozić - ZDJĘCIA

Darek w 3265 odcinku "Barw szczęścia" pokaże Stefaniakowi nagrania z monitoringu osiedla

Co prawda w 3265 odcinku "Barw szczęścia" Darek zgłosi się do Stefaniaka, żądając zwrotu pieniędzy za lusterko w samochodzie, które zniszczyli w nocy jego ostatni goście, ale Robert załatwi to tak, żeby uśpić czujność sąsiada. Janicki pokaże mu jeszcze nagrania z monitoringu i zagrozi, że w razie problemów zawiadomi policję.

Także Sonia dowie się od Darka, że imprezy w ich mieszkaniu stają się już nie do zniesienia, że budzą wszystkich mieszkańców. Tylko nie ją, bo Stefaniak faszeruje ją przecież silnym narkotykiem - pigułką gwałtu. W ten sposób dotrze do niej, że Robert ją okłamał. 

Sonia zapyta Stefaniaka o pijacką imprezę z kumplami w 3265 odcinku "Barw szczęścia"

Między Sonią i Stefaniakiem w 3265 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do ostrej wymiany zdań! Zarzuci kochankowi, że nic jej nie powiedział o "gościach" na imprezie, którzy zachowywali się głośno, ale wcale jej nie obudzili. W pewnym momencie zacznie się nawet zastanawiać jak to możliwe, że spała w pokoju obok i nic nie usłyszała. A całe osiedle skarży się teraz na hałas! 

- Nie dramatyzuj! Drobny incydent. Nie było o czym - wywinie się Robert.

- Nie taki drobny. A gdybym przed chwilą nie spotkała pana Darka w ogóle bym o niczym nie wiedziała! Nie zamierzałeś się przyznać?

- Ale do czego? Przecież to nie moja wina...

- Ale to byli twoi goście! Ja stałem przed nim, słuchałam go, świeciłam za ciebie oczami, udawałam, że wszystko wiem i czułam się jak idiotka!

- Posłuchaj, jest już po temacie. Zapłaciłem za to lusterko. Kumple trochę przesadzili, to fakt. Nie chciałem cię tym denerwować - Stefaniak uda troskę o kobietę. 

- Robert, to nie chodzi o lusterko. Okłamałeś mnie! Przecież pytałam cię o te kieliszki w zlewie! - Sonia będzie miała dosyć niedomówień. 

Tak Stefaniak wywinie się z oskarżeń Soni w 3265 odcinku "Barw szczęścia"

W tym momencie w 3265 odcinku "Barw szczęścia" przebiegły Stefaniak wymyśli kolejne kłamstwo, które bez większego trudu wmówi Soni. 

- Posłuchaj, kumpel ma poważne problemy osobiste. Wpadł pogadać, pozwierzać się. A wiesz, że facetom o takich emocjach na trzeźwo to trudno jest... To zaproponowałem drinka i poszło... - wersja Roberta nie będzie miała nic wspólnego z prawdą. 

- Kochanie, dlaczego mi nie powiedziałeś?

- No wiem, wiem, głupio wyszło. Nie chciałem cię obciążać czyimś historiami. On prosił o dyskrecję. Ale masz rację, no tak, powinienem ci powiedzieć. Przepraszam... Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Możemy się już pogodzić? - zaproponuje Robert, lecz Sonia odwróci się od niego, nie chcąc dalej słuchać. 

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3270: Tak Sonia odkryje, co robił jej Stefaniak! Zabij…
Barwy szczęścia. Bazylow po kolejnej nocy z Sonią zaszantażuje Stefaniaka!
Barwy szczęścia, odcinek 3265: Sonia oskarży Stefaniaka, że ją okłamał. Wmówi jej, że nie imprezował z bandytami - ZDJĘCIA
15 zdjęć
Polska na ucho
Kuroterapia
Polska na ucho
Mediateka.pl