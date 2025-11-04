Barwy szczęścia, odcinek 3265: Justin nowym inwestorem hotelu Stańskich! Kajtek zostanie szpiegiem? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3265 - środa, 26.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3265 odcinku "Barw szczęścia" Justin zostanie nowym inwestorem hotelu Stańskich i w ten sposób zajmie miejsce poprzedniego, który wycofał się, gdy oszustwo Bruna z remontem w końcu wyszło na jaw. I choć wówczas szef kazał mu kogoś znaleźć na jego miejsce, to jednak sam nie zaprzestanie swoich praktyk i zacznie posuwać się do kolejnych machlojek, które nie ułatwią mu sprawy. Tym bardziej, że Bruno się z nich nie wycofa, o co Justin znów będzie miał do niego pretensje, w efekcie czego Stański odetnie go od informacji o hotelu.

Ale równocześnie będzie go cisnął o nowego inwestora! Zwłaszcza, gdy niby polecony przez niego Jakub Zieliński, okaże się oszustem, przed którym Bruna ostrzeże recepcjonistka Sylwia. Szczególnie, że będzie mieć z nim wcześniej nieprzyjemne do czynienia. I stąd to miejsce wciąż pozostanie wolne, ale do czasu aż w 3265 odcinku "Barw szczęścia" zajmie je sam Skotnicki.

Justin odkryje, że Bruno nie mówi mu całej prawdy w 3265 odcinku "Barw szczęścia"!

I choć w pierwszej chwili propozycja Justina mocno zaskoczy Bruna, to ostatecznie w 3265 odcinku "Barw szczęścia" jednak zgodzi się, aby to właśnie on został jego nowym inwestorem. Ale to wcale nie zmieni co do niej podejścia Stańskiego, który wciąż będzie zatajał przed nim informacje o hotelu! Aczkolwiek już nie na długo, bo Skotnicki w końcu się tego domyśli!

W 3265 odcinku "Barw szczęścia" Justin nie będzie miał już żadnych wątpliwości, że Bruno wciąż nie jest z nim do końca szczery. Skotnicki będzie podejrzewał Stańskiego o kolejne machlojki, ale niestety sam nie będzie miał na to żadnych dowód, w związku z czym postanowi poprosić o pomoc Kajtka. Szczególnie, że on będzie w stanie pozyskać takie informacje!

Skotnicki poprosi Kajtka, aby donosił mu na nieuczciwego Stańskiego w 3265 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3265 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki poprosi Cieślaka, aby został szpiegiem i donosił mu na działania Stańskiego. Justin podzieli się z Kajtkiem swoimi podejrzeniami i zaproponuje mu wspólny sojusz. Ale czy jego kumpel na niego przystanie? Tym bardziej, że w tej sytuacji sam także będzie sporo ryzykował, bo przecież po odkryciu prawdy Bruno mógłby go zwolnić!

Czy zatem w 3265 odcinku "Barw szczęścia" Kajtek się na to zdecyduje? Czy postanowi być wierny swojemu przyjacielowi i połączy z nim siły przeciwko Brunowi A może wręcz przeciwnie stanie po stronie swojego nieuczciwego szefa, aby tylko nie stracić pracy? Tyle, że jakby przez działania Stańskiego hotel upadł, to i tak znalazłby się w martwym punkcie. A zatem, na co się zdecyduje? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!