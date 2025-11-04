Barwy szczęścia, odcinek 3256: Justin odkryje kolejne oszustwa Bruna! Zdecyduje się na radykalny krok - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3256 - czwartek, 13.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3256 odcinku "Barw szczęścia" między Justinem a Brunem znów zaiskrzy! I to nie bez przyczyny, gdyż Skotnicki odkryje kolejne oszustwa Bruna, których nie będzie w stanie mu darować. I nic dziwnego, gdyż nie będzie to pierwszy raz, kiedy przyłapie Stańskiego na machlojkach. Tym bardziej, że już wcześniej w trakcie remontu hotelu zwróci mu na to uwagę, ale jak się okaże, właściciel nic sobie z tego nie zrobi!

I w 3256 odcinku "Barw szczęścia" posunie się do kolejnych ceregieli, czego Justin mu nie odpuści. Szczególnie, że wciąż będzie reprezentował inwestorów hotelu, którzy mimo wcześniejszej akcji jeszcze zdecydują się zostać, ale już nie w komplecie. Jednak po kolejnej akcji Bruna to będzie mogło się zmienić!

Bruno odetnie Justina od informacji o hotelu w 3256 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale nawet to w 3256 odcinku "Barw szczęścia" nie wpłynie na to, że Stański postanowi zmienić swoje podejście! A wręcz przeciwnie, gdyż nie będzie miał zamiaru rezygnować ze swoich ceregieli. Tyle tylko, że postanowi to już robić tak, aby Skotnicki o niczym się nie dowiedział! Ale w jaki sposób?

Zdradzamy, że w 3256 odcinku "Barw szczęścia" wściekły Bruno zdecyduje się odciąć Justina od informacji na temat hotelu, aby więcej nie dowiedział się o jego machlojkach! I w ten sposób postanowi się także zemścić na Skotnickim za to, że wtyka w nos w nieswoje sprawy. Choć tak naprawdę będą przecież one i jego, ale Stański tego nie zrozumie!

Wściekły Stański nie poprzestanie tylko na tym w 3256 odcinku "Barw szczęścia"!

I to w 3256 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze bardziej skomplikuje ich relacje. Do tego stopnia, że już nawet Kajtek (Jakub Dmochowski) nie będzie wiedział, po czyjej stronie się odpowiedzieć. Ale już i Bruno straci do niego zaufanie, gdyż przecież będzie on kolegą Justina.

I z tego względu w 3263 odcinku "Barw szczęścia" zacznie się i wyżywać na Skotnickim, którego dodatkowo zacznie oskarżać o zaniedbywanie swoich obowiązków. Mimo iż sam wcześniej odetnie go od informacji o hotelu...