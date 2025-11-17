Barwy szczęścia, odcinek 3259: Karolina przeprowadzi czystkę w hotelu. Zacznie bezdusznie zmieniać personel jak rękawiczki – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3259 - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Justin (Jasper Sołtysiewicz) znalazł dowody na to, że Bruno oszukuje inwestorów hotelu zawyżając koszty remontu. Stański przyznał się Karolinie, że Skotnicki prześwietlił faktury remontowe, ale ona nie będzie mieć nic przeciw oszustwom partnera. Co więcej – to na Justinie skupi swoją niechęć i zacznie dążyć do tego, by zniknął z hotelu.

Karolina zechce wyrzucić z hotelu współpracowników w 3259. odcinku „Barw szczęścia"

W 3259. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno podziękuje Karolinie za to, że na chwilę zajęła swoje stare miejsce w recepcji hotelu:

- Ratujesz mi życie.

- Kto jak nie ja? – zapyta zalotnie Różańska.

- Z drugiej strony, trzeba się zastanowić nad zmianą personelu.

Karolina bardzo skwapliwie przytaknie – chętnie widziałaby się w roli dyrektorki decydującej o czyimś być albo nie być. Od dawna marzy o byciu kierowniczką i to marzenie wkrótce się spełni. Wówczas nie będzie chciała wokół siebie współpracowników pamiętających ją jako zwykłą recepcjonistkę nie mającą pojęcia o kierowaniu hotelem.

Awans manipulantki Karoliny w 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno oznajmi personelowi hotelu, że Karolina jest nową dyrektorką. Jej awans z recepcjonistki na kierowniczkę nie spodoba się Justinowi, który uważa ją za kombinatorkę i manipulantkę. Tak ją określi w rozmowie z Tomaszem (Jakub Sokołowski).