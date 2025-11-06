Barwy szczęścia, odcinek 3253: Łukasz już nie zniesie zazdrości Agnieszki! Oszaleje na punkcie Celiny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3253 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3253 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka znów ostro się wścieknie, gdy odkryje, że Łukasz wcale nie zaprzestał pomocy Celinie! I to nawet mimo tego, iż przez tą wcześniejszą stracił pracę w "Szoku", gdy przełożył ją ponad redakcję, a teraz zamiast skupić się na pisaniu książki, znów będzie bawił się w detektywa. I oczywiście, zdaniem jego ukochanej wcale nie bez powodu, a właśnie przez samą jego byłą kochankę!

Oczywiście, w 3253 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zacznie zapewniać Agnieszkę, że wcale tak nie jest, a ona niczym nie musi się martwić, gdyż prywatnie Celina nic dla niego nie znaczy. Jednak ona będzie zupełnie innego zdania i tym bardziej nie będzie mogła zrozumieć, czemu wciąż mu pomaga! Szczególnie, że przecież tyle już przez nią straci, a będzie mógł jeszcze i więcej!

- Celina nie jest dla ciebie żadnym zagrożeniem… - zapewni ją Łukasz.

- Ale jest dla ciebie! Już raz przez nią straciłeś pracę... I teraz znowu?! Zamiast pisać książkę, bawisz się w detektywa?! - wyrzuci mu Agnieszka.

Zazdrosna Agnieszka już przejdzie samą siebie w 3253 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale tutaj z kolei w 3253 odcinku "Barw szczęścia" to Sadowski będzie zupełnie innego zdania i da ukochanej jasno do zrozumienia, że tym wyświadczył przysługę nie tylko Celinie, ale także i jej. I tym wyznaniem już rozgrzeje zazdrosną Agnieszkę do czerwoności!

- Nie bawię się! Pomogłem przy okazji, żeby nie musiała tu przyjeżdżać… - uświadomi jej Sadowski.

- No jeszcze tego nam brakuje!… Szukasz pretekstu... do kolejnych spotkań z Celiną! - oskarży go ukochana.

I wówczas w 3253 odcinku "Barw szczęścia" i Łukasz już nie wytrzyma chorobliwej zazdrości Agnieszki i jasno to zakomunikuje swojej ukochanej z prośbą, aby tego zaprzestała. Jednak ona zamiast się na to zgodzić, jeszcze zacznie go oskarżać, że sam ją do tego prowokuje!

- Możesz odpuścić? Bo ta twoja zazdrość robi się nieznośna! - powie jej stanowczo Łukasz.

- To nie dawaj mi powodu! - odpowie równie stanowczo Agnieszka.

Czy Łukasz zostawi oszalałą z zazdrości ukochaną w 3253 odcinku "Barw szczęścia"?

Jak na to w 3253 odcinku "Barw szczęścia" zareaguje Łukasz? Czy przyzna Agnieszce rację i faktycznie zdecyduje się zakończyć swoją współpracę z Celiną, aby nie dawać jej kolejnych powodów do zazdrości, a tym samym podobnych scenek? Czy poświęci dla niej nową pracę i wróci do pisania książki, która będzie szła mu przecież tak opornie, choć na gardle będzie miał nóż w postaci pieniędzy dla Ksawerego (Bartosz Gruchot) i Paulinki (Lena Jastrzębska)?

A może w 3253 odcinku "Barw szczęścia" wręcz przeciwnie, Sadowski będzie miał już na tyle dosyć zazdrosnej Agnieszki, która nieustannie będzie robić mu wymówki, że zdecyduje się ją zostawić? Czy to już będzie ostateczny koniec jego związku z siostrą Kasi? Czy Łukasz jednak wróci do Celiny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!