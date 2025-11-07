Barwy szczęścia, odcinek 3253: Janka umówi się z Mariuszem pod nieobecność Kasi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3253 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3253 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz zacznie na dobre współpracować z Janką, która zgłosi się do niego na praktyki studenckie. I choć Karpiuk zaproponuje, że podpisze je jej nawet bez pracy u niego na gospodarstwie, to jednak Dąbrowska tak się uprze, że rolnik oczywiście zgodzi się ją przyjąć. Tym bardziej, że jej postawa ogromnie mu się spodoba!

I już w 3253 odcinku "Barw szczęścia" rolnicy zaczną ze sobą pracować, a Janka już zacznie słodzić Mariuszowi, czym jeszcze bardziej u niego zapunktuje!

- Masz tak dobrze zorganizowane gospodarstwo, że aż miło pracować! - pochwali go Janka.

- Dzięki, że tak to oceniasz... - ucieszy się Mariusz.

Tak Janka wprosi się do Mariusza na wspólną kolację w 3253 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3253 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk już zacznie snuć wielkie wizje z Dąbrowską, na które ona oczywiście przystanie, gdyż dziwnym trafem będzie zupełnie tego samego zdania! A to jeszcze mocniej ich do siebie zbliży!

- Jak przejmiesz gospodarkę ojca, to razem zrobimy tu eko-zagłębie! - zaproponuje Karpiuk.

- Czytasz mi w myślach! To jest właśnie moje marzenie... Ty już przetarłeś szlak, ja dołączę i... razem zmienimy profil rolniczy! - przyzna Dąbrowska.

- No i patrz, jaki mamy wspaniały plan… - skwituje Mariusz.

I to w 3253 odcinku "Barw szczęścia" Janka postanowi wykorzystać. Tym bardziej, iż będzie wiedziała, że tego wieczora nie ma u Mariusza, Kasi, która nagle wyjedzie do Warszawy. I podstępem wprosi się do niego na kolację, na którą Karpiuk oczywiście się zgodzi! Szczególnie, iż nie wyczuje prawdziwych intencji Dąbrowskiej!

- Może... omówimy go przy kolacji? Kasi nie ma… Pewnie konasz z głodu. Może coś ugotuję? - zaoferuje Janka.

- Możemy pogadać, ale to ja gotuję! Ty jesteś gościem... - zapowie Karpiuk.

Czy Mariusz zdradzi Kasię z Janką w 3253 odcinku "Barw szczęścia"?

A Janka w 3253 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście przystanie na tą propozycję. Tym bardziej, że tym swój cel już osiągnie, a wszystko wyjdzie nawet i lepiej, gdyż finalnie to Mariusz ją na kolację, a przy okazji nie domyśli się, że wcale nie będzie jej chodzić o wspólne planowanie!

Czy zatem w 3253 odcinku "Barw szczęścia" na wspólnej kolacji Dąbrowska posunie się do jeszcze kolejnego kroku naprzód i uwiedzie Karpiuka? Czy między nimi dojdzie do czegoś więcej i to akurat pod nieobecność Sadowskiej? Czy Mariusz zdradzi ukochaną Kasię z Janką? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!