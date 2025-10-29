Barwy szczęścia, odcinek 3252: Łukasz opowie ojcu Kasi, jak stracił córkę Paulinkę. Nigdy już jej nie zobaczy? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3252 - piątek, 07.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3252. serialu „Barwy szczęścia" kursujący między Warszawą a Włocławkiem Łukasz znowu odwiedzi ukochaną i jej ojca w ich rodzinnym mieście.

Agnieszka może nie odzyskać dzieci - odcinek 3252 serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3252. serialu „Barwy szczęścia" Czesław wyjawi Łukaszowi sekret Agnieszki. Jej były mąż Oskar zaczął buntować córkę i syna przeciw niej, tak by nie chciały wracać do Polski z Londynu. I bardzo dobrze mu to idzie. Swoją drogą, czy dowiemy się kiedyś, dlaczego Aga zostawiła dzieci mężowi, który ją zdradził? I to za granicą?

W odcinku 3252. serialu „Barwy szczęścia" Łukasz powie Czesławowi o Paulince

W odcinku 3252. serialu „Barwy szczęścia" słowa Czesława nastroją Łukasza nostalgicznie. Przypomni sobie, jak mocno przeżył rozstanie z córką, która wcale nie chciała wyjeżdżać:

- Paulinka, moja córka, mieszka z matką w Barcelonie. Ale prawdę mówiąc, chciała mieszkać ze mną, a nie z mamą. Mieliśmy fajny kontakt.

Od czasu, kiedy Iza (Agnieszka Warchulska) i Paulinka mieszkają w Hiszpanii, Sadowski jest tylko ojcem na odległość. Niedługo w ogóle cieszył się jej ojcostwem – dowiedział się od Małek, że ma córkę, dopiero gdy ona zachorowała na raka mózgu. Łukasz oddał nasienie w klinice leczenia niepłodności i tak przyszła na świat Paulinka. Od czasu, gdy Iza wyprowadziła się do Barcelony, Sadowski odwiedza córkę razem z Ksawerym (Bartosz Gruchot) w święta i wakacje.

