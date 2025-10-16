Barwy szczęścia, odcinek 3248: Bandyta Bazylow nie odpuści Stefaniakowi po nocy z Sonią! Zażąda kolejnej, ale w trójkącie- ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3248 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3248 odcinku "Barw szczęścia" Bazylow nie pozwoli Stefaniakowi o sobie zapomnieć. Tym bardziej, że przecież wciąż będzie mu winien niemałe pieniądze. I choć zgodnie z ich umową bandyta zgodzi się odroczyć mu ich spłatę, gdy spędzi wspólną noc z Sonią, to jednak tuż po niej zapragnie jeszcze więcej. Szczególnie, że nieprzytomna partnerka Roberta się "spisze".

Zdradzamy, że w 3248 odcinku "Barw szczęścia" bandzior ponownie zjawi się w mieszkaniu Stefaniaka i znów zacznie mu grozić. Tyle tylko, że tym razem zażąda od niego już nie tylko spłaty jego długo i to w dodatku z odsetkami, o czym wcześniej go jednak nie poinformuje, to jeszcze na dodatek zapragnie kolejnej nocy z jego partnerką! Ale już nie sam!

Bazylow zapragnie kolejnego wieczoru z Sonią i swoim wspólnikiem w 3248 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3248 odcinku "Barw szczęścia" Bazylow poprosi Stefaniaka, aby zorganizował mu kolejny gorący wieczór z Sonią. Tyle tylko, że tym razem już nie będzie chciał sam "zabawiać się" z byłą prostytutką, a w trójkącie. Ale wcale nie z Robertem tylko ze swoim wspólnikiem, na co sam odetchnie z ulgą, gdyż wykorzystywanie niczego nieświadomej ukochanej nie będzie dla niego żadnym problemem. Jednak, gdyby on miał do nich dołączyć, to już wszystko by się zmieniło!

Ale na jego szczęście, w 3248 odcinku "Barw szczęścia" tak się nie stanie, gdyż bandycie wciąż będzie chodzić wyłącznie o Sonię. Tyle tylko, że teraz miałaby zostać ona wykorzystana nie tylko przez niego, ale i jego wspólnika. Jednak dla Roberta nie będzie to żaden problem i oczywiście ponownie zgodzi się na tą okrutną propozycję, która i dla niego będzie korzystna!

Bezduszny Stefaniak kolejny raz wyda Sonię bandytom w 3249 odcinku "Barw szczęścia"!

I już w 3249 odcinku "Barw szczęścia" bezduszny Robert przystąpi do jej realizacji! Stefaniak zaprosi do siebie na kolację Bazylowa i jego wspólnika, co niespecjalnie spodoba się Soni, jak i Dominice (Karolina Chapko), która także o wszystkim się dowie i zacznie na poważnie niepokoić się o swoją przyjaciółkę. Tym bardziej, że sama także będzie pamiętać bandytę ze swojej przeszłości.

Ale to i tak oczywiście nie wpłynie na decyzję jej partnera, który na kolacji w 3249 odcinku "Barw szczęścia" ponownie uśpi swoją ukochaną do nieprzytomności, po czym ponownie wyda ją w ręce Bazylowa i jego wspólnika. Sonia kolejny raz zostanie okrutnie wykorzystana i to tym razem przez 2 mężczyzn i niestety znów nie będzie niczego świadoma, gdyż i po tym wieczorze, za sprawą Roberta, niczego nie będzie pamiętać.