Barwy szczęścia, odcinek 3247: Justin straci kolejną ukochaną?! Lekarze rozpoczną dramatyczną walkę o życie Oli - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3247 - piątek, 31.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3247 odcinku "Barw szczęścia" Justin będzie mógł stracić kolejną ukochaną! I choć dopiero co Skotnicki w końcu pozbiera się po bolesnym rozstaniu z Reginą, a nawet zdąży już wejść w nową relację z recepcjonistką z Sycylii, Olą, która przyleci z Sycylii na wieczór panieński i ślub swojej przyjaciółki Gosi (Dominika Banaszek), a przy okazji wreszcie zwiąże się z biznesmenem, to niestety wszystko znów stanie pod znakiem zapytania! Ale już nie z powodu kogoś trzeciego, a zdrowia, przez co w grę wejdzie utrata już na zawsze!

Wszystko przez to, że w 3247 odcinku "Barw szczęścia" Ola wyląduje w szpitalu w naprawdę poważnym stanie, a lekarze rozpoczną dramatyczną walkę o jej życie. Zwłaszcza, gdy zdiagnozują u niej uchyłkowe zapalenie jelit i sepsę, co będzie jej już poważnie zagrażać!

Chora Ola będzie musiała przejść skomplikowaną operację w 3247 odcinku "Barw szczęścia"!

I z tego względu w 3247 odcinku "Barw szczęścia" konieczna okaże się skomplikowana operacja, której lekarze zdecydują się podjąć, aby ratować życie córce Zamilskiej (Anna Bonna), którą Justin pozna w szpitalu. Skotnicki poda się za narzeczonego Oli, dzięki czemu i on uzyska informacje o jej stanie zdrowia, które kompletnie go załamią! I nic dziwnego, gdyż zda sobie sprawę, że ukochana będzie mogła po prostu jej nie przeżyć, a ich szczęście w jednej chwili będzie mogło się skończyć, mimo iż tak naprawdę jeszcze dobrze nie zdążyło się zacząć!

A to dlatego, że parze będzie dane spędzić ze sobą wyłącznie jeden wspólny wieczór na zabawie na weselu Gosi, a także wspólną noc tuż po nim. I wówczas ich kontakt się urwie, bo już wtedy Ola wyląduje w szpitalu, czego początkowo zmartwiony Justin nie będzie świadomy. Ale jak w 3246 odcinku "Barw szczęścia" się o tym w końcu dowie, to wcale się nie uspokoi! A wręcz przeciwnie, gdyż stan ukochanej będzie naprawdę bardzo poważny, skoro nawet nie da mu znaku życia!

Czy nowa ukochana Justina przeżyje w 3247 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy zatem w 3247 odcinku "Barw szczęścia" Ola przeżyje skomplikowaną operację? Czy lekarzom uda się uratować życie ukochanej Justina? A może Skotnicki straci już kolejną ukochaną, ale tym razem już bezpowrotnie? Czy Ola umrze, a Justin znów zostanie sam? A może w 3247 odcinku "Barw szczęścia" los się odwróci i wszystko skończy się dobrze, a Justin w końcu stworzy stałą relację właśnie z Olą? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!