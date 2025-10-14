Barwy szczęścia, odcinek 3245: Ola i Justin spędzą razem noc, ale ich szczęście nie potrwa długo! Wyląduje po niej w szpitalu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3245 - środa, 29.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3245 odcinku "Barw szczęścia" Ola i Justin będą w świetnych nastrojach po weselu jej przyjaciółki Gosi, która zaprosi na nie i Skotnickiego, gdy wraz z przyjaciółkami narobi mu kłopotów w pracy w trakcie swojego wieczoru panieńskiego. Panna młoda postanowi to zrekompensować ukochanemu swojej przyjaciółki, a przy okazji i jej wyświadczyć przysługę i zaprosi go na uroczystość bez przyjęcia odmowy! I w związku z tym Justin oczywiście zjawi się na ich ślubie i dotrzyma Oli towarzystwa!

A w 3245 odcinku "Barw szczęścia" para będzie wspólnie bawić się także dobrze, że nie poprzestanie jedynie na weselu Gosi! I tuż po nim wybierze się jeszcze na wspólny spacer do hotelu Stańskich, po którym wcale nie pożegna się i tak po prostu odejdzie!

Ola i Justin w końcu się do siebie zbliżą w 3245 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że w 3245 odcinku "Barw szczęścia" Ola i Justin w końcu dadzą się ponieść emocjom. A zwłaszcza Skotnicki, gdyż spacer wyjdzie właśnie z jego inicjatywy! I nie tylko, gdyż na jego zakończenie pocałuje on dziewczynę, a także zaprosi ją do pokoju! Tym bardziej, że wreszcie na dobre zapomni o Reginie (Kamila Kamińska) i otworzy się na nową miłość, która wciąż będzie nim bardzo zainteresowana!

Do tego stopnia, że w 3245 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście mu nie odmówi! Tyle tylko, że ich szczęście niestety wcale nie potrwa długo, a ich związek będzie mógł skończyć się szybciej niż w ogóle się zacznie!

Nowa ukochana Skotnickiego będzie walczyć o życie w 3246 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że już w 3246 odcinku "Barw szczęścia" Ola nagle przestanie odzywać się do Justina, czym mocno go zaniepokoi! Tym bardziej, że nagle zniknie i nie będzie z nią żadnego kontaktu! Jednak Skotnicki szybko odkryje, co stało się z jego ukochaną, gdy odkryje, że wylądowała ona w szpitalu, gdzie natychmiast sam także się zjawi!

Szczególnie, że w 3247 odcinku "Barw szczęścia" stan Oli to wcale nie będą przelewki, gdyż będzie on naprawdę poważny i konieczna okaże się skomplikowana operacja. Tym bardziej, że lekarze zdiagnozują u niej uchyłkowe zapalenie jelit i sepsę, co już będzie zagrażać nie tylko jej zdrowiu, ale i życiu! Czy zatem Justin straci kolejną ukochaną, ale tym razem już naprawdę bezpowrotnie? Czy Ola umrze? A może jednak medykom uda się ją uratować? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!